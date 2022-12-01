أسعار الذهب في مصر.. والجرام يربح 310 جنيهات خلال نوفمبر الماضي

مستويات تاريخية لم تحدث من قبل سجلها أسعار الذهب في مصر خلال شهر نوفمبر المنتهي بعد أرباح بلغت نحو 310 جنيهات للجرام الواحد مقارنة بأسعار المعدن خلال اكتوبر الماضي، على خلفية صعود سعر الدولار أمام الجنيه والأوقية عالميا وتجاوزها حاجز 1800 دولار.

وبلغت أسعار الذهب في مصر اليوم حوالي 1535 جنيها للجرام عيار 21 الأكثر مبيعا، مقارنة 1225 جنيها في 31 أكتوبر الماضي، غير متضمنة المصنعية والتى تحدد وفقا لكل عيار والتى تتراوح ما بين 50-80 جنيها على الجرام الواحد.

سعر الذهب والدولار

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب في مصر الخميس 1-12-2022 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (1750 جنيها)

واستفاد سعر جرام الذهب عيار 24، الأعلى سعر في مصر من الارتفاعات القوية في الملاذ الأمن عالميا ليبلغ 1750 جنيها، علمًا بأنه العيار الاقل تشكيلا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1535 جنيها)

كما حافظ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21، على ارباحه محليا بشكل ملحوظ في التعاملات ليبلغ 1535 جنيها؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1310 جنيهًا)

وقفز مساء اليوم سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الاقل سعرا محليا ارتفاع بقيمة جنيهان ليسجل 1310 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (12280 جنيها)

ووفقا للزيادة الجديد فقد بلغ أرباح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 2480 جنيها ليسجل نحو 12280 جنيها، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما استفاد سعر أوقية الذهب عيار 24 لتقفز الى 54250 جنيها، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وشهد سعر كيلو الذهب عيار 24 ارتفاع لنحو 1.750 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

جدير بالذكر ان التعاملات في البورصة العالمية للمعادن تستفيد من هبوط سعر الدولار عالميا بعد تسجيل أوقية الذهب اعلى سعر لها منذ اسبوعين خلال التعاملات اليوم وتبلغ نحو نحو 1800 دولار.