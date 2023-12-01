أسعار الذهب في مصر تقفز 200 جنيه في نوفمبر بدعم حرب غزة والأوقية عالميا

أنهت أسعار الذهب في مصر تداولاتها الشهرية خلال نوفمبر المنتهي على قفزات كبيرة في سعر المعدن الأصفر بما يصل لنحو 200 جنيه للجرام الواحد في سوق الصاغة على خلفية عدد من المتغيرات العالمية والمحلية.

وحصلت أسعار الذهب في مصر على دعم سواء من ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي أو من الارتفاع الكبير سعر الأونصة العالمية التي استقرت فوق المستوى 2000 دولار للأونصة.

سعر الذهب في مصر

وافتتح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الجمعة أولى جلسات شهر ديسمبر عند المستوى 2770 جنيه للجرام عند نفس المستوى دون تغيير.

وخلال شهر نوفمبر المنتهي ارتفع سعر الذهب المحلي بنسبة 7.8% ليربح 200 جنيه للجرام، فقد افتتح تداولات الشهر عند المستوى 2570 جنيه للجرام وأغلق الشهر عند المستوى 2770 جنيه للجرام.

خلال شهر نوفمبر ارتفع سعر الذهب وسجل مستوى تاريخي جديد عند 2830 جنيه للجرام، وذلك بعد أن ارتفع سعر الدولار في السوق الموازي ليسجل مستويات تاريخية لأول مرة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الأونصة العالمية إلى أعلى مستوى منذ 6 أشهر عند 2052 دولار للأونصة.

جلسة أمس شهدت انخفاض في مستويات الذهب بسبب التصحيح السلبي الذي بدأ بعد أن انخفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي بمتوسط 3 جنيهات، الأمر الذي دفع سعر الذهب إلى الانخفاض في تصحيح سلبي سجل خلاله أدنى مستوى يوم أمس عند 2745 جنيه للجرام.

أنهى الذهب شهر نوفمبر بالقرب من أعلى مستوياته منذ 6 أشهر في ظل قوة التوقعات في الأسواق بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من دورة رفع الفائدة، وقد حان الوقت لتحديد موعد لخفض الفائدة، الأمر الذي يعد إيجابي بشكل كبير بالنسبة لأسعار الذهب.

يتداول الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2043 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 0.4% بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.4% وسجل أدنى مستوى عند 2031 دولار.