أسعار الذهب في مصر تقفز 122 جنيها منذ بداية أغسطس.. عيار 21 يربح 5.6%

حققت أسعار الذهب في مصر أرباح كبيرة منذ بداية شهر أغسطس الجاري بنحو 122 جنيهاً للجرام بعد ارتفاعات هي الأكثر منذ شهر يونيو الماضي ، ليصل ارباح المعدن الأصفر لنحو 5.6% منذ بداية الشهر ، وسط توقعات بمواصلة الصعود في الأسواق المحلية.

وساهم عدد من العوامل في تحقيق المعدن الأصفر أرباح كبيرة خلال الشهر الجاري ، أبرزها الشائعات حول امكانية خفض جديد في سعر الجنيه امام العملات الأجنبيه بعد قيام عدد من المؤسسات الدولية بتثبيت تصنيف مصر عند التصنيف السلبي ، بالاضافة إلى توقعات البعض منهم بخفض سعر الجنيه إلى 37 جنيهاً مقابل الدولار في ظل صعوبة تدبير الدولار بالأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 18-8-2023

سعر جرام الذهب عيار 24

قفز سعر جرام الذهب عيار 24 على مدار الشهر ليسجل اليوم 2600 جنيها للجرام مقابل 2476 جنيهاً مطلع اغسطس الجاري.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم 18 أغسطس نحو 2275 جنيه للجرام، وكان الذهب قد سجل 2153 جنيه للجرام في أولى جلسات شهر اغسطس الجاري.

سعر جرام الذهب عيار 18

فيما ارتفع أيضاً سعر جرام الذهب عيار 18 عند مستويات 1940 جنيها للجرام ليكون الذهب قفز تقريباً بنسبة 5.6% خلال أغسطس ليربح 122 جنيهاً للجرام من قيمته.

أسعار الجنيه الذهب في مصر

حقق الجنيه الذهب أرباح كبيرة بلغت نحو 976 جنيهاً للجنيه ليسجل خلال تداولات سوق الصاغة اليوم نحو 18200 جنيهاً

وتشهد الأسواق ارتفاعات في تقييم الدولار بالسوق ووضع أسعار تحوطيه بالاضافة إلى استمرار تذبذب الطلب على المعدن الأصفر ، بالتزامن مع أستمرار تراجع مستويات السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ انتهاء السيولة الخاصة باستحقاق شهادات الـ 18%.

من جهة أخرى نجد أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية قد ساهمت في دخول ما يقرب من 600 كيلو من الذهب حتى الآن، الأمر الذي زاد من المعروض من الذهب في الأسواق المحلية ليساهم في أستقرار المعروض والطلب وتوازن السعر مع الأسعار العالمية للمعدن الأصفر.