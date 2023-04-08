أسعار الذهب في مصر تفقد 2% من قيمتها.. عيار 18 يسجل 1850 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر السبت 8-4-2023 استقرارًا في سوق الصاغة عند مستويات مرتفعة، مع نهاية تعاملات الأسبوع، لتتوافق مع أسعار الذهب العالمية التي سجلت أعلى مستوى للأونصة منذ عام، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2165 جنيهًا للجرام، دون مصنعية.

الذهب والدولار

أسعار الذهب في مصر

وما زالت أسعار الذهب في مصر تشهد ضبابية حول مستقبل المعدن الأصفر، بالتزامن مع طرح شهادات ادخار متعددة من البنوك المحلية، ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 1850 جنيهًا دون مصنعية، ليفقد المعدن الأصفر 2%، مقارنة بسعر افتتاح الأسبوع الماضي.

وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلى أن أحد أهم الأحداث التي أثّرت على أسواق الذهب محليًّا، خلال الأسبوع الماضي، كان قيام كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر بطرح شهادتي ادخار جديدتين، بعد قرار رفع الفائدة من قِبل البنك المركزي المصري،

حيث وصل العائد على الشهادة الأولى إلى نسبة 19% بعائد ثابت تُصرف شهريًّا، والعائد على الشهادة الثانية متناقص بنسبة 22%، والشهادتان بأجل 3 سنوات.

ووصلت أسعار الفائدة بعد قرار “المركزي” الأخير رفع الفائدة 200 نقطة أساس على الودائع لليلة الواحدة، إلى 18.25%، وارتفعت الفائدة على الإقراض بنسبة 19.25%، بينما وصل سعر الفائدة الرئيسية عند 18.75%، لتسجل أعلى مستوى منذ يوليو 2017.

تأثرت أسعار الذهب سلبًا بالإعلان عن الشهادات الجديدة وتحول جزء كبير من السيولة النقدية إلى الاستثمار في شهادات الادخار،

لكن مقدار الانخفاض في أسعار الذهب يعد ضعيفًا، مقارنة مع مقدار الزيادة الذي سجلته أسعار الذهب، خلال شهر مارس، بنسبة 32%، وبقيمة 540 جنيهًا تقريبًا.

استطاعت أسعار الذهب العالمية أن تغلق تداولات أول أسابيع شهر أبريل على ارتفاع، وتسجل خلاله أعلى مستوى منذ مارس 2022، لتستقر فوق المستوى النفسي 2000 دولار للأونصة، بينما حملت بيانات الوظائف الأمريكية مفاجأة غير سارّة للذهب، نهاية الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب الفورية، خلال الأسبوع الماضي، بنسبة 2% تقريبًا، مسجلة أعلى مستوى منذ عام عند 2032.07 دولار للأونصة، لتغلق فوق المستوى 2000 دولار عند 2007 دولارات للأونصة، ليسجل المعدن النفيس ارتفاعًا، خلال أول أسابيع التداول في شهر أبريل، بعد أسبوعين من التراجع الذي غلب عليه التذبذب.