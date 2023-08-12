أسعار الذهب في مصر تفاجئ السوق.. عيار 21 يخسر 90 جنيها

انخفاض جديد بقيمة 90 جنيهًا شهدته أسعار الذهب في مصر السبت 12-8-2023 في منتصف تعاملاتها المسائية رغم إغلاق بعض محالّ الصاغة اليوم، على خلفية إغلاق بورصة المعادن الدولية، اليوم، تداولاتها الأسبوعية على هبوط سعر الأوقية للإجازة الأسبوعية.

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن انخفاض قوي في سعر الذهب بالأسواق المحلية، مع استمرار التذبذب في سعر المعدن الأصفر، ليبلغ سعر جرام عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والقبلي 2340 جنيهًا للجرام، مقارنة بسعره صباحًا الذى سجل 2430 جنيهًا، غير شامل المصنعية التى ارتفعت مؤخرًا بنحو 10%.

وتقوم “المال”، فى التقرير التالي، برصد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 12-8-2023 والطلب على المعدن بالسوق.

سعر جرام الذهب عيار 24 (2675 جنيهًا)

وانخفض بشكل مفاجئ سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 2675 جنيهًا، ولا يزال العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (2340 جنيهًا)

وأظهرت بيانات شعبة الذهب باتحاد الغرف أن سعر جرام الذهب عيار21 هبط مجددًا، بعد أن اشتعل صباحًا بقوة ليبلغ 2340 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا والأعلى بيعًا في السوق.

سعر جرام الذهب عيار 18 (2010 جنيهات)

وهبطت أسعار الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 90 جنيهًا، ليسجل الأقل سعرًا محليُّا ويبلغ 2010 جنيهات فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (18720 جنيهًا)

وخسر سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 720 جنيهًا من قيمته مساء، وسجل نحو 18720 جنيهًا، فيما يصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر سبيكة الذهب عيار 24

وهبط سعر سبيكة الذهب عيار 24 ليسجل نحو 82615 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وتراجع سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.675 جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وأنهى سعر أوقية الذهب عالميًّا تعاملاته الأسبوعية، صباح اليوم، على هبوط ليسجل 1914 دولارًا.