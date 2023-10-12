أسعار الذهب في مصر تسجل قفزات قوية.. عيار 21 يقترب من 2400 جنيه

قفزات صاروخية شهدتها أسعار الذهب في مصر الخميس 12-10-2023 بشكل يفوق ارتفاعات السوق العالمية حاليا، في ظل تخوفات من امتداد تأثير الحرب بين حركة حماس وإسرائيل، بالإضافة إلى التوقعات المتزايدة بحدوث تحريك في سعر الصرف .

أسعار الذهب في مصر الخميس 12-10-2023

افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند 2360 جنيها للجرام قبل أن يرتفع بمقدار 30 جنيها ليسجل أعلى مستوى عند 2390 جنيها.

فيما قفز الجنيه الذهب في مصر بنحو 360 جنيها ليسجل نحو 19120 جنيها غير شامل أى تكاليف أخري.

ويأتي الارتفاع الكبير في أسعار الذهب المحلي في ظل تضافر العوامل في السوق المحلية التي أعادت المخاوف إلى الأسواق وساعدت على عودة الطلب إلى التزايد على الذهب.

ومن ضمن هذه العوامل تخفيض التصنيف الائتماني من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني بالإضافة إلى تخفيض تصنيف عدد من البنوك المصرية، وتصريحات رئيسة صندوق النقد الدولي أن مصر ستستنزف الاحتياطي النقدي لديها مع استمرار تأجيل قرار التعويم.

بعد ذلك بدأ تأثير الحرب بين حركة حماس وإسرائيل والذي زاد الطلب على الذهب على المستوى المحلي والعالمي كملاذ آمن في أوقات الحروب والأزمات، ثم قرار البنك المركزي المصري بوقف التعامل على بطاقات الخصم المباشر خارج حدود مصر.

وتزايد الإقبال على شراء الذهب من قبل المستهلكين في ظل زيادة الأسعار خوفا منهم من تفويت فرصة شراء الذهب وارتفاعه لمستويات قياسية جديدة، ولكن خلال جلسة اليوم وبعد أن سجل أعلى مستوى عند 2410 جنيهات للجرام عاد ليفقد 40 جنيها من قيمته دفعة واحدة ويتداول عند 2375 جنيها وقت كتابة التقرير.

وأوضح تقرير جولد بيليون أن هذه التحركات الحادة في سعر الذهب قد تعكس وجود مضاربات في الأسواق وتسعير غير مبرر بعض الشيء، ولكن تبقى حقيقة أن الأوضاع الحالية في السوق المحلية تدعم ارتفاع السعر خاصة في ظل ضبابية مستقبل سعر الصرف.

بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشارت إلى ارتفع معدل التضخم الكلي في مصر بنسبة 38% على مستوى سنوي خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك بعد أن كانت قراءة أغسطس مرتفعة بنسبة 37.4%.

توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية

واختبر الذهب اليوم مستوى المقاومة 1880 دولارا للأونصة والذي من المتوقع أن يصمد في مواجهة الذهب ويدفعه إلى التراجع خاصة مع تشبع مؤشرات الزخم بالشراء على المستويات اللحظية، ولكن إذا وجد الذهب دعماً اليوم من بيانات التضخم الأمريكية فسيخترق المستوى 1880 وصولا إلى المستوى 1900 دولار للأونصة.

ويمثل المستوى 1860 دولار للأونصة دعما ثانويا على المدى القصير للأسعار قد يساهم في تخفيف هبوط الذهب في حالة فشل في اختراق المستوى 1880 دولار للأونصة.

أما عن السعر المحلي فقد استمر في الارتفاع بزخم كبير ليخترق اليوم المستوى 2350 جنيها للجرام عيار 21 ويصل إلى المستهدف التالي له عند المنطقة من 2400 إلى 2420 جنيه للجرام مسجلاً 2410 جنيهات للجرام كأعلى سعر له حتى الآن.

وصول الذهب لمنطقة 2400 – 2420 جنيها للجرام فعلت عمليات بيع على الذهب قد تعيده إلى مستويات 2350 ومن بعدها 2320 جنيها للجرام.