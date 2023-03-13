أسعار الذهب في مصر تستفيد من أزمة سيليكون فالي.. عيار 18 يقترب من 1750 جنيها بالمصنعية

واصلت أوقية الذهب ارتفاعاتها لتحافظ على مستوياتها الكبيرة في أول أيام تعاملات بورصة المعادن الدولية؛ مستفيدة من إغلاق أحد البنوك الأمريكية وأزمة بنك سيليكون فالي الأمريكي، وتقفز معها أسعار الذهب في مصر الاثنين 13-3-2023 بالتعاملات المسائية في سوق الصاغة بمختلف المحافظات.

كشف نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، في تصريحات، لـ”المال”، أن المعدِن الأصفر قفز بشكل متواصل ليربح نحو 5 جنيهات في التعاملات المسائية، ليصل سعر جرام عيار 18 الأكثر مبيعًا على مستوى القاهرة وبعض المحافظات لنحو 1630 جنيهًا للجرام دون مصنعية، ونحو 1750 جنيهًا بالمصنعية، مقارنة بسعره صباحًا الذي بلغ 1600 جنيه دون احتساب المصنعية.

وتقوم جريدة “المال” برصد أسعار الذهب في مصر الاثنين 13-3-2023 في التقرير التالي

سعر جرام الذهب عيار 24 (2170 جنيهًا)

واشتعل على مدار اليوم سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى سعرًا في مصر ليسجل بالتعاملات نحو 2170 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأقل تشكيلًا في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (1905 جنيهات)

وأضاف نجيب أن سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 سجل صعودًا بشكل ملحوظ ليبلغ 1905 جنيهات؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (1630 جنيهًا)

وقفز في سوق الصاغة سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 الأقل سعرًا محليًّا ليبلغ 1630 جنيهًا فى التعاملات؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (15240 جنيهًا)

وشهد سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا بنحو 360 جنيهًا ليبلغ نحو 15240 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وارتفعت سعر أوقية الذهب عيار 24 ليسجل نحو 67270 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر لتستفيد منها أسعار الذهب في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

وسجل سعر كيلو الذهب عيار 24 حوالي 2.170 مليون جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وحققت أوقية الذهب أرباحًا اليوم تتخطى 40 دولارًا للأوقية لتبلغ خلال التعاملات نحو 1910 دولارات.

وأعلنت الشعبة العامة للذهب، اليوم، في بيان لها، تصدير ثاني شحنة من المشغولات الذهبية المصرية لأسواق الخليج بعد قرار إلغاء رسوم التثمين، والذي أقرّه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين و التجارة الداخلية.

من جانبه قال هاني ميلاد جيد، رئيس الشعبة العام للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار إلغاء رسوم التثمين كان له أثر مباشر على إعادة تصدير المشغولات الذهبية المصرية ومنح المنتج المصري القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية،

موضحًا أنه تم تصدير شحنتين منذ صدور القرار الوزاري قُدّرت الأولى بـ10 كيلوجرامات، بينما تُقدَّر الثانية بحوالي 12 كيلو من المجوهرات للأسواق السعودية، ذلك بالإضافة لشحنة جديدة تتمها إحدى الشركات وتصل إلى حوالي 20 كيلو من المشغولات الذهبية جميعها من عيار 21.