أسعار الذهب في مصر ترتفع 42% خلال 9 أشهر.. وعيار 21 يصعد 333 جنيهًا

تتبعت «بوابة المال» أسعار الذهب في مصر خلال فترة التسعة شهور الأولى من العام الحالى ، بداية من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022، والتى شهدت زيادات فى سعر الذهب في مصر بنسبة تصل إلى 42% فى كافة الأعيرة المتوافرة بسوق الصاغة.

وشهدت أسعار الذهب زيادات سعرية على مدار تلك الفترة ما بين 284 إلى 380 جنيهًا فى الجرام الواحد، وفقًا لحركة أسعار المعدن النفيس خلال تلك الفترة.

ويرصد موقع «المال» فى تقريره التالي أسعار الذهب اليوم في مصر على مدار الشهور التسعة الماضية من العام الحالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالى بنسبة تصل إلى 42%، بقيمة 380 جنيهًا فى الجرام الواحد.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 دون احتساب المصنعية فى يناير الماضى 912 جنيهًا، ليقفز إلى 1292 جنيهًا فى نهاية الشهر الماضي.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 على مدار الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022 بقيمة تصل إلى 333 جنيهًا فى الجرام الواحد بدون احتساب المصنعية.

وقدر سعر جرام الذهب عيار 21 مطلع يناير من العام الحالى عند مستوى 798 جنيهًا، ليقفز إلى 1131 جنيهًا فى نهاية تعاملات شهر سبتمبر الماضي.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 بقيمة تصل إلى 284 جنيهًا، بنسبة تقدر بـ 42%، وفقًا لحركة أسعار المعدن الأصفر فى مصر خلال فترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية شهر يناير من العام الحالى 684 جنيهًا للجرام بدون احتساب المصنعية، ليصعد إلى 968 جنيهًا فى نهاية سبتمبر الماضي.

والجدير بالذكر أن ذهب عيار 18 الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

أسعار الذهب عالميًا تهبط 8%

تتبعت «المال» حركة أسعار الذهب عالميًا خلال الفترة من يناير وحتى نهاية سبتمبر من العام الحالى، وفقًا للأسعار المعلنة على موقع مجلس الذهب العالمي.

وهبطت أسعار الذهب خلال تلك الفترة بنسبة تصل إلى 8%.

وتراجع سعر أوقية الذهب عالميًّا فى نهاية سبتمبر من العام الحالى إلى 1672 دولار بعد أن كانت فى بداية العام عند مستوى 1811 دولار.