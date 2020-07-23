أسعار الذهب في مصر ترتفع بشكل حاد وعيار 21 يربح 5% خلال الأسبوع

«مفيش جوازات هتم».. بهذه الكلمات علق نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، على الصعود الحاد في أسعار الذهب في مصر اليوم 23-7-2020 بعد ارتفاعه للمرة الثالثة خلال تعاملات اليوم، ليبلغ إجمالى ما ارتفعه المعدن الأصفر محليا خلال الأسبوع الجاري نحو 40 جنيها للجرام.

وواصل سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا الآن التحليق عاليا بقوة خلال الساعات الماضية بعد صعود سعر أوقية الذهب عالميا ليبلغ إجمالى ما ارتفعه الجرام عيار نحو 20 جنيها اليوم فى السوق المحلية، حيث يبلغ الآن نحو 843 جنيهًا للجرام، مقارنة بنحو 823 جنيهات خلال التعاملات أمس. أسعار الذهب فى مصر اليوم

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 842 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 944 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 739 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6744 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1888 دولارًا

وشهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا بمتوسط 5% خلال الأسبوع الجاري، حيث بلغ سعر الذهب السبت الماضي عيار 21 نحو 803 جنيهات فيما صعد ليسجل اليوم 843 جنيها بارتفاع 40 جنيها للجرام وارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 213 جنيها.

وأضاف نجيب أن أغلب عمليات الشراء حاليا تتلخص في المضطر فقط لا غير، وأن بعض الزيجات قد تضطر للتأجيل لعجزهم عن شراء الذهب بعد صعوده في مصر، لافتا إلى أن التوتر بين الصين وأمريكا واستمرار جائحة كورونا تسببا في ارتفاع المعدن الأصفر عالميا.

سعر الذهب اليوم 2% عالميا

ارتفعت أسعار الذهب في مصر وبورصة المعادن عالميا أكثر من 2% إلى ذروتها في تسع سنوات يوم الخميس، مدعومة بانخفاض الدولار وإجراءات تحفيز غير مسبوقة لإنعاش الاقتصادات التي يعصف بها فيروس كورونا، في حين غذت زيادة في طلبات إعانة البطالة الأمريكية بواعث القلق من تعاف بطيء.

وبحلول الساعة 1533 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.2 بالمئة إلى 1893.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2011 عند 1894.53 دولار.