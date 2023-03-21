أسعار الذهب في مصر تخسر 90 جنيها منذ أمس.. وعيار 21 يفقد بريقه

شهدت أسعار الذهب في مصر انخفاض كبير خلال تداولات امس و اليوم الثلاثاء بالتزامن مع عمليات البيع لجني الأرباح بعد أن سجل المعدن أعلى مستوى له منذ عام مخترقاً مستوى 2000 دولار للأونصة، قبل أن يبدأ في الهبوط التدريجي على خلفية جني أرباح العديد من صفقات الشراء.

سعر الذهب

وخسرت أسعار الذهب في مصر نحو 90 جنيها للجرام من 2100 جنيها للجرام عيار 21 إلي 2010 جنيهات في تعاملات اليوم ، كما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 1725 جنيها للجرام اليوم

وتراجعت أسعار الذهب الفورية عالميا خلال جلسة اليوم بنسبة 0.5% ليتداول عند المستوى 1968.61 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن سجل أعلى مستوى منذ مارس 2022 خلال جلسة الأمس عند 2009.69 دولار للأونصة.

هبوط أسعار الذهب يوم أمس بعد تسجيل المستوى القياسي فوق 2000 دولار للأونصة كان بسبب عمليات البيع لجني الأرباح بعد اغلاق العديد من صفقات الشراء في هذه المنطقة، وقد حدث هذا التراجع في الأسعار على الرغم من انخفاض مستويات الدولار مقابل العملات الرئيسية.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من 6 عملات رئيسية يتداول اليوم بالقرب من أدنى مستوى سجله يوم أمس عند 102.89 وهو أدنى مستوى منذ خمسة أسابيع، يأتي هذا في ظل الضغط السلبي على الدولار الأمريكي قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي الذي يبدأ اليوم ولمدة يومين.

يتطلع المستثمرين إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي في ظل تنامي التوقعات بأن الفيدرالي سيبطئ تشديد السياسة النقدية نظرا للاضطرابات في القطاع المصرفي. حيث تقوم الأسواق بتسعير فرصة بنسبة 26.9٪ أن يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه عن رفع أسعار الفائدة مع توقعات بنسبة 73.1٪ لرفع 25 نقطة أساس.

سيناريوهات قرار الفيدرالي وأثرها على الذهببالنسبة لسيناريوهات قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي التي سيعلن عنها غدا، ففي حالة تثبيت أسعار الفائدة سنشهد عودة الذهب فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، ولكن حتى يستقر الذهب فوق هذا المستوى سنحتاج لمعرفة رؤية البنك لمستقبل الفائدة على المدى القصير إلى المتوسط.

أما السيناريو الآخر والذي يعد الأقرب للحدوث وفقاً لتوقعات الأسواق التي أشرنا إليها، ففيه سيلجأ البنك إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ولكنه قد يشير إلى توقف مؤقت في دورة رفع الفائدة ليعطي فرصة للأسواق لاستيعاب قرارات رفع الفائدة المتتالية منذ العام الماضي.

في هذه الحالة قد نشهد استقرار في أسعار الذهب بالقرب من مستوياته الحالية خاصة أن هذا السيناريو هو المسعر حتى الآن في الأسواق المالية، ولكن تحركات الدولار سيكون لها أثر كبير أيضاً على الذهب.

الذهب يعتبر ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين المالي التي نمر بها حالياً، كما أن أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الاستثمار في الذهب التي لا يدر عائداً أكثر جاذبية من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ به.