أسعار الذهب في مصر تتراجع بنهاية تعاملات الاثنين 10-8-2020

تراجعت أسعار الذهب في مصر الآن بنهاية تعاملات اليوم الاثنين أول أيام تعاملات بورصة المعادن العالمية 10-8-2020 بعد صعودها في منتصف تعاملات اليوم على خلفية صعود سعر أوقية الذهب، قبل أن تتراجع مجددًا منذ قليل مع إغلاق التعاملات محليا.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا في الوجهين القبلى والبحري، إجمالى تراجع بلغ نحو 4 جنيهات في التعاملات اليومية، ليسجل نحو 906 جنيهات للجرام، مقارنة بنحو 908 جنيهات في أسعار التعاملات الصباحية في سوق الصاغة غير شامل المصنعية. سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1026 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 906 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 797 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 7248 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 2023 دولارًا

توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر بشكل أكبر

وتسود توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر خلال تعاملات الأسبوع الحالي خاصة مع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي عالميًا، ما ساهم في عملية جني للأرباح بعد ارتفاع كبير في سعر الذهب لأعلى مستوي على الإطلاق عالميًا، ما هبط بأسعاره بأكثر من 2% مؤخرا. أسعار الذهب اليوم في مصر

وتشهد أسعار الذهب اليوم فى مصر تذبذبًا بشكل كبير الايام الحالية، على خلفية التوتر الأمريكي الصيني، واستمرار جائحة كورونا بشكل كبير الفترة الحالية، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

فيما يسود ركود كبير في مبيعات الذهب محليًا بعد صعود أسعارها لاعلى مستوي في تاريخها.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية ذهب

سعر الذهب اليوم يتراجع دون 2025 دولارًا

ارتفع الدولار في المعاملات المبكرة بلندن يوم الاثنين، بما في ذلك أمام اليورو والفرنك السويسري، وسط تركيز المستثمرين على التحفيز المالي في الولايات المتحدة والتوترات الأمريكية الصينية قبيل محادثات تجارية مهمة في 15 أغسطس.