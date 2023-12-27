أسعار الذهب في مصر تتراجع بقوة.. عيار 21 يخسر 130 جنيها رغم الصعود عالميا

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، استمرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 27-12-2023 في الانخفاض لتسجل الآن 3200 جنيه للجرام عيار 21، مقارنة بـ3330 سعر إغلاق أمس للعيار نفسه.

وأضافت الشعبة، في بيان عاجل لها، عن توقعات بانخفاض أسعار الذهب في مصر، مع بداية موسم إجازات منتصف العامن واستفادة الوافدين من الخارج من المصريين وغيرهم من قرار رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية.

وأشارت إلى أن مبادرة إعفاء الذهب ستسهم في تحقيق توازن بين الطلب المتزايد الذي خلق ضغطًا على الأسعار خلال اليومين الماضيين، وبين المعروض المحدود بالأسواق، وهو ما كان له مردودان إيجابيان بانخفاض حجم الطلب الحالي وانخفاض الأسعار.

وانخفض سعر الجنيه الذهب في مصر بأكثر من 1040 جنيهًا للجنيه الواحد ليسجل مستويات 25600 جنيه.

ونشرت “المال”، اليوم، أن هناك توقعًا بانخفاض سعر الذهب في مصر، والقيام بعملية إعادة تصحيح مسار بعد مستويات تاريخية حققها المعدِن الأصفر مؤخرًا في سوق الصاغة، ووصوله لمستويات قرابة 3500 جنيه للجرام عيار 21 شاملًا المصنعية.