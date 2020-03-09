أسعار الذهب في مصر اليوم 9-3-2020 وعيار 21 يسجل ارتفاعا قياسيا

سجلت أسعار الأوقية صباح اليوم ارتفاعا لمستوي تاريخي لم تشهده منذ 7 سنوات مما ساهم في صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 9-3-2020، لأعلى سعر في التاريخ في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة، وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية.

وأضاف نجيب في تصريحات لـ”المال”، ان عيار 21 اليوم شهد اليوم ارتفاعا بنحو 4 جنيهات ليسجل أعلى سعر له علي الإطلاق ليلامس العيار الأكثر انتشار نحو 729 جنيها للجرام، مقارنة بـ 725 جنيها أمس.

وقفزت أسعار الأوقية عالميا صباحا اليوم في بورصة الذهب لتصل إلى 1700 دولار للأوقية ، ثم تراجعت الآن لتسجل نحو 1670 دولارا للأوقية مع توقعات باستمرار صعود الذهب كملاذ آمن أوقات الضبابية، بالتزامن مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه محليا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذي يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 729 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 827 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 630 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5832 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1671 دولارًا.

يذكر أن سعر الدولار يشهد صعودا أمام الجنيه ليعوض جزءا من خسائره أمام الجنيه منذ مطلع 2020، ليسجل أعلى سعر لشراء وبيع الدولار في السوق المحلية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 للبيع لدى مصرف أبوظبي الإسلامي وعوده مصر .

كورونا يرفع سعر الذهب اليوم عالميا الى 1700 دولار

يذكر ان أسعار الذهب عالميا شهدت تراجعا الآن بنحو 1% مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني أرباح بعد أن ارتفع المعدن فوق مستوى 1700 دولار للأوقية للمرة الأولى في أكثر من سبع سنوات بفعل مخاوف بشأن تفاقم التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

ويرجع البيع إلى عوامل فنية أكثر من أي شيء آخر، وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب للعقود الآجلة إن المتعاملين وضعوا 1700 دولار كسعر (مستهدف) لهم، لذا فإن هناك الكثير من جني الأرباح بمجرد الوصول إلى الهدف

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 3.9% إلى 16.63 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 4% إلى 2463 دولارا للأوقية، بينما هبط البلاتين ثلاثة بالمئة إلى 873.50 دولار للأوقية.