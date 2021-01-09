أسعار الذهب في مصر اليوم 9-1-2021 واستقرار عيار 21

واصلت أوقية الذهب خسائرها القوية لتنخفض لأقل مستوي في شهر ببورصة المعادن العالمية لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-1-2021 بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات بعد افتتاحها على هبوط في السوق المحلية. وسجل سعر الذهب في مصر عيار…

واصلت أوقية الذهب خسائرها القوية لتنخفض لأقل مستوي في شهر ببورصة المعادن العالمية لينخفض معها أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-1-2021 بشكل ملحوظ في منتصف التعاملات بعد افتتاحها على هبوط في السوق المحلية.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 للجرام الأكثر انتشارًا في السوق تراجعًا بنحو 3 جنيهات اليوم، ليبلغ نحو 811 جنيهًا، مقارنة مع سعر التداولات خلال تعاملات اليوم الصباحية والتى سجلت 811 جنيهًا، وذلك غير شامل المصنعية حيث يتم احتساب المصنعية، وفقًا للعيار. سعر الذهب اليوم

وترصد “المال” في التقرير الآتى أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9-1-2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (927 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 927 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (811 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 هبوطًا نحو 811 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (696 جنيهات)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر انتشارا فى القاهرة والإسكندرية إلى نحو 696 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6488 جنيه)

شهد سعر الجنيه الذهب في مصر ثباتا اليوم ليسجل 6488 جنيه، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27810 جنيهًا، وتزن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار.

سعر كيلو الذهب عيار 24

بلغ سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 927 ألف جنيه اليوم.

وهبطت سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الصباحية اليوم 1849 دولارًا

الصاغة: سعر الذهب في مصر يسجل أدني مستوي في 2021

وشهدت بورصة المعادن العالمية حالة من جني الأرباح بشكل قوي ليهبط سعر أوقية الذهب بأكثر من 70 دولارًا للأوقية، اذ ساهم صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية لفقد جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1849.55 دولار للأونصة، وكان في أحدث التعاملات منخفضا 2.8 ٪

ويساهم هبوط سعر الذهب بقوة فى السوق المصرية في رواج المبيعات بشكل مقبول خلال الأيام الحالية ، كما يأمل أصحاب محال الذهب في استقرار الأسعار بشكل مؤقت لجذب الزبون بعد انعدام المبيعات، على خلفية انتشار جائحة كورونا.

جدير بالذكر أنه كلما ازدادت الأزمات عالميًّا فإن ذلك يؤثر إيجابًا على سعر الذهب الذي يستفيد من الأزمات، كما أن تخوفات المواطنين من انتشار جائحة كورونا والإغلاق والتأثر الاقتصادي للجائحة تسهم في تراجع المبيعات بقوة خلال الفترة الأخيرة في مصر، على العكس منها عالميًّا، إذ تسهم في صعود سعر الذهب والإقبال عليه.