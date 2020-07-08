أسعار الذهب في مصر اليوم 8-7-2020 وعيار 21 يقترب من أعلى سعر بتاريخه

صعدت أسعار الذهب في مصر الأربعاء 8-7-2020، لتقترب من أعلى سعر في تاريخها بالسوق المحلية بعد استقرار على مدار يومين، وذلك خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة المحلية، على خلفيه قفزة كبيرة في سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ـ إن سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري شهد ارتفاعا صباح اليوم، بنحو 5 جنيهات ليسجل الجرام نحو 797 جنيهًا، مقارنة بنحو 792 جنيها للجرام بتعاملات أمس.

وأضاف فى تصريحات، لـ«المال» إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري ساهم في الحد من ارتفاع سعر الذهب محليا بشكل كبير وإلا كان سيتخطي عيار 21 نحو 800 جنيه، لافتا إلى أن انخفاض الدولار ساهم في استقرار المعدن محليا، مؤكدا استمرار تراجع الطلب على الذهب بشكل كبير بسوق الصاغة.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 797 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 693 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6376 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1796 دولارًا.

وارتفعت سعر اوقية الذهب صباح اليوم بنحو 14 دولارات لتصعد إلى 1796 دولار ببورصة المعادن

فقد متوسط سعر الدولار أمام الجنيه قرشين جديدين بنهاية تعاملات امس الثلاثاء ليتراجع أسفل 16 جنيها وفقا للموقع الرسمى للبنك المركزى.

وسجل سعر الدولار امس 15.99 جنيه للشراء و 16.06 جنيه للبيع ، مقابل 16.01 جنيه للشراء و 16.11 جنيه للبيع ، بنهاية تعاملات أمس ، ونحو 16.04 جنيه للشراء و 16.14 جنيه للبيع أول أمس الأحد.

وتغلق محال الذهب أبوابها في التاسعه مساء تطبيقا لقرار مجلس الوزراء.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى ارتفاع أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يرتفع 0.7% عالميا

قفزت أسعار الذهب، الأربعاء، مقتربة من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما عززت زيادات حادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في مزيد من إجراءات التيسير النقدي، والطلب على المعدن النفيس كأداة استثمارية آمنة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011 عند 1796.80 دولار للأوقية، قبل أن يتراجع قليلا إلى 1795.50 دولار في أواخر جلسة التداول.

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1809.90 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوى منذ سبتمبر عند 1810.80 دولار.