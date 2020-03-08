أسعار الذهب في مصر اليوم 8-3-2020 واستقرار عيار 21

أستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 8-3-2020، بشكل ملحوظ بعد ارتفاعها لأعلى مستوي في تاريخها بنهاية الأسبوع الماضي، ليقترب السعر من 725 جنيها للجرام وفقا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقفز عيار 21 نهاية تعاملات الجمعة نحو 9 جنيهات، ليسجل العيار الأكثر انتشار نحو 725 جنيها للجرام، وهى نفس الأسعار خلال تعاملات اليوم.

وشهدت أسعار الأوقية عالميا ثباتا اليوم في بورصة الذهب نتيحة الإجازة الأسبوعية للبورصة لتسجل نحو 1673 دولارا للأوقية، وسط توقعات باستمرار صعود الذهب كملاذ آمن أوقات الضبابية، مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه محليا، وخفض الفائدة على الدولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذي يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 725 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 823 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 626 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5800 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1673 دولارًا.

افتتحت أسعار الدولار أمام الجنيه تعاملاتها الصباحية لليوم الأحد الموافق 8-3-2020 في البنوك المصرية، على هبوط بنحو قرش في 9 بنوك، بينما استقر في البنوك الأخرى عند نفس تعاملات الخميس الماضي.

كورونا يؤثر على سعر الذهب في مصر

ويشهد سعر الذهب في مصر ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الحالية على خلفية انتشار فيروس كورونا الصيني لأكثر من 90 دولة وفقا لمنظمة الصحه العالمية.

وبلغ عدد الإصابات بالفيروس حتي الآن أكثر من 102 ألف مصاب فيما بلغت حالات الوفيات قرب 3450 حالة على مستوي العالم ويتصدرها الصين بأكثر من 80 ألف حاله إصابة وأكثر من 3000 وفاة، وفقا للمنظمة.

ورغم الخسائر الطفيفة للأوقية، إلا أنه ما زال الذهب الذي يُعتبر ملاذا آمنا يمضي على مسار تسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ فبراير 2016 بارتفاع شهده الأسبوع الماضي بأكثر من 4%.