أسعار الذهب في مصر اليوم 8-10-2020 وعيار 21 يسجل 822 جنيهًا

سجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا في الأسعار بنحو 5 جنيهات، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21، اليوم، 822 جنيهًا، مقارنة بأسعارها أمس؛ والتى سجلت 827 جنيهًا.

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 8-10-2020، تراجعًا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة، مع هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية خلال تعاملاتها.

وسجل سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، هبوطًا في الأسعار بنحو 5 جنيهات، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21، اليوم، 822 جنيهًا، مقارنة بأسعارها أمس؛ والتى سجلت 827 جنيهًا. سعر الذهب

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 8-10-2020 خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (939 جنيهًا)

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الخميس 939 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21 (831 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب، اليوم، عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 822 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (705 جنيهًا)

فيما تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6576 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6648 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم، 1891 دولارًا. أسعار الذهب في مصر

الصاغة: توقف شبه كامل للمبيعات ونعاني بقوة

وقال نادي نجيب سكرتير، شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سوق الذهب تشهد شللًا شبه تام في حركة البيع والشراء خلال الفترة الحالية نتيجة العوامل المؤثرة على السوق؛ أبرزها السعر المرتفع للذهب، وانتظار البعض لهبوط كبير، وانشغال الأسرة المصرية بالتجهيز للمدارس.

سعر الذهب

وأضاف أن تأثير أزمة كورونا ما زال موجودًا على الأسواق المحلية، كما أنه من المرتقب أن تشهد أسعار الذهب صعودًا مجددًا؛ ولكن بنسب طفيفة على المستوى القريب، على خلفية تراجع سعر الدولار عالميًّا، لافتًا إلى أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانًا للادخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح.

وأكد أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحالّ الذهب في شراء الذهب، والزبون كذلك؛ لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا نسبيًّا. اوقية ذهب

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن بين العوامل أيضًا التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.