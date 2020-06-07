أسعار الذهب في مصر اليوم 7-6-2020.. ثبات عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 7-6-2020، بشكل ملحوظ خلال بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، وذلك بعد انخفاضها المتتالى على خلفية هبوطها عالميًّا أمس، ويأتي الأستقرار لإغلاق البورصة العالمية للمعادن للإجازة الأسبوعية على أن تعاود الجلسات غدا.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا نحو 766 جنيها للجرام، وهي نفس أسعار التعاملات أمس نتيجة ثبات سعر الأوقية عالميا.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية فى تصريحات خاصة، لـ”المال” أن مبيعات الذهب متراجعه بشكل قوي خلال الفترة الحالية بسبب صعود سعر الذهب بقوة خلال الأيام الماضية، لافتا إلى أن اضطراب الرؤية عالميا يزيد من الإقبال على المعدن الأصفر دوليا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 872 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 766 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6132 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1686 دولارات.

وشهدت أوقية الذهب استقرارا اليوم، بعد هبوط الأسعار امس بنحو 20 دولارا لتتراجع من 1706 إلى نحو 1686 دولارات.

يتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يتراجع 2.6% الأسبوع الماضي

وشهدت أسعار الذهب تراجعا بنحو 2.6% خلال الاسبوع الماضي ، إذ تلقت الآمال في انتعاش اقتصادي عالمي دفعة من بيانات أقوى من المتوقع للوظائف الأمريكية غير الزراعية، مما قلص الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية امس السبت 1.9 بالمئة إلى 1678.81 دولار للأوقية (الأونصة). وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بانخفاض 2.6 بالمئة إلى 1683 دولار.

وسجل المعدن الاصفر أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 13 مارس ، ويعد الذهب ملاذ آمن في اوقات الازمات.