أسعار الذهب في مصر اليوم 6-3-2020 .. عيار 21 يرتفع 7 جنيهات

شهدت أسعار أوقية الذهب صعودا عالميا بنسبة كبيرة، أثرت بارتفاع أسعاره في مصر اليوم الجمعة 6-3-2020، لليوم الرابع على التوالى، في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة. قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب، للمال، إن عيار 21 سجل صعودا كبيرا…

شهدت أسعار أوقية الذهب صعودا عالميا بنسبة كبيرة، أثرت بارتفاع أسعاره في مصر اليوم الجمعة 6-3-2020، لليوم الرابع على التوالى، في بداية تعاملات اليوم بسوق الصاغة.

قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب، للمال، إن عيار 21 سجل صعودا كبيرا اليوم ليقترب من أعلى سعر حققه في تاريخه ، ليسجل العيار الأكثر انتشار نحو 722 جنيها للجرام، مقارنة بنحو 715 جنيها خلال تعاملات أمس الخميس بارتفاع 7 جنيهات.

وقفزت أسعار الأوقية عالميا في بورصة الذهب لتسجل نحو 1670 دولارا للأوقية بارتفاع نحو 26 دولار عن تعاملات أمس، وسط توقعات باستمرار صعود الذهب كملاذ آمن أوقات الضبابية ، مع صعود سعر الدولار أمام الجنيه محليا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية والذي يشهد ارتفاعا حاليا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميا، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 722 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 819 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 623 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5776 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1670 دولارًا.

يذكر أن سعر الدولار يشهد صعودا أمام الجنيه ليعوض جزءا من خسائره أمام الجنيه منذ مطلع 2020، ليرتفع بنحو قرشين خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ويسجل متوسط السعر 15.5836 جنيه للشراء و15.6836 جنيه للبيع، بنهاية تعاملات أمس.

سعر الذهب اليوم يقترب من أعلى مستوي في 9 سنوات

وصعد سعر الذهب عالميا اليوم الجمعة، نحو تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ 9 سنوات عام 2011، بفعل المخاوف من أن ينتشر فيروس كورونا ليؤثر سلبا بالاقتصاد العالمي.

وسجل السعر الفوري للذهب ارتفاعا 0.2 بالمئة إلى 1674.20 دولار للأوقية ، بعد أن صعد أكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة ، ليسجل اجمالى ارتفاع المعدن الاصفر 5.5 % هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن تخوفا من عواقب الفيروس، ومع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. ذي