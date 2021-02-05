أسعار الذهب في مصر اليوم 5-2-2021 وعيار 21 يصعد 5 جنيهات

صعدت اوقية الذهب خلال تعاملات بورصة المعادن العالمية بعد هبوط عنيف للبورصات الخميس، ليرتفع معها أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-2-2021، بشكل ملحوظ في منتصف تعاملات اليوم في محال الصاغة.

وساهم صعود الذهب حاليا في تعويض جزء من خسائر الخميس باكثر من 2٪ ليرتفي سعر الذهب في مصر الآن بمقدار 5 جنيهات ليسجل سعر 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا 796 جنيها، مقارنة بالاسعار في بداية التعاملات ، الذي سجل 791 جنيها، غير شاملة المصنعية. الذهب

وتنشر “المال” في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات اليوم الجمعة 5– 2- 2021

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 (908 جنيهات)

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24، خلال التعاملات اليومية، ليسجل 908 جنيهات علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 (796 جنيها)

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، ارتفاع طفيف ليبلغ نحو 796 جنيها، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (682 جنيهًا)

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 682 جنيهًا فى التعاملات الآن بسوق الذهب؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6368 جنيها)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر 6368 جنيها ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارا.

سعر أوقية الذهب عيار 24

كما صعد سعر أوقية الذهب عيار 24 لنحو 27240 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 30 جرامًا من العيار 24.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 908 آلاف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات الآن نحو 1804 دولارات.

الصاغة: 0.5٪ ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الذهب في مصر الآن ارتفاعا بنحو 0.5٪ مع صعود أوقية الذهب لأكثر من 15 دولارا اليوم، بعد هبوط سعر الدولار، ما ساهم في زيادة الطلب على المعدن الأصفر بشكل طفيف ليعوض جزء من خسائر الخميس.

وتتغير أسعار الذهب اليوم في مصر بشكل لحظي كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية، نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين بالبورصة العالمية، فيما تشهد المبيعات تراجعًا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.