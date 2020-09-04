أسعار الذهب في مصر اليوم 4-9-2020 وعيار 21 يسجل 848 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 4-9-2020 بشكل عنيف في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية لليوم الثالث على التوالي ، على خلفيه هبوط سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية.

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي بنحو 7 جنيهات ، لينزل لأدني مستوياته منذ أشهر مسجلا 848 جنيها مقارنة بسعر تعاملات أمس والذى بلغ 855 جنيهًا غير شامل المصنعية. سعر الذهب في مصر

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر الجمعة 4-9 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 21 (848 جنيهًا)

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 848 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 (968 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الجمعة إلى 968 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (725 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 725 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب اليوم فى مصر.

الجنيه الذهب (6784 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 6784 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات.

وتراجع سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت إلى 1936 دولارًا

الصاغة : هبوط سعر الذهب في مصر يشجع على زيادة المبيعات

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن هناك انهيارا لسعر الذهب بشكل متتال حيث انخفضت الأسعار لأدني مستوي في 3 اشهر.

وأشار نجيب لـ “المال” إلى أن هناك تغيرا فى الأسعار كل دقائق مما يربك السوق المحلية مؤكدا تراجع الأسعار بقوة مما سيدعم عملية الشراء للمعدن الأصفر محليا. أسعار الذهب في مصر اليوم

وتوقع نجيب ، إغلاق بورصة المعادن تعاملاتها الأسبوعية اليوم الجمعة على مزيد من التراجع على خلفية الإجراءات الامريكية لتحسين الاقتصاد والإعلان عن لقاح أمريكي لفيروس كورونا مما يدعم الاستثمار في أدوات أخري غير الذهب مثل الدولار والسندات.

ويستهدف رئيس الاحتياطي الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية فائدة منخفضة خلال الفترة المقبلة ، كما أن هناك بيانات امريكية إيجابية.

وأوضح نجيب أن أسعار الذهب في مصر تتأثر سلبا وإيجابا بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة ، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.