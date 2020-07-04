اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 4-7-2020 وانخفاض عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 997 جنيها
عمر سالم 8:52 ص, السبت, 4 يوليو 20 8:52 ص, السبت, 4 يوليو 20

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شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 4-7-2020، تراجعا بشكل طفيف ، وذلك خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة المحلية، لينزل من أعلى مستوي له في تاريخه سجله أمس الأول الأربعاء ، على خلفيه هبوط سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري تراجعا بنحو جنيهين صباحا، ليسجل الجرام نحو 794 جنيهًا، مقارنة مع 796 جنيها بنهاية التعاملات اليومية أمس الجمعة.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة – فى تصريحات، لـ«المال»- إنه أسعار الذهب في مصر قد تتراجع بشكل طفيف الفترة الحالية لكنها من الممكن أن تواصل صعودها حال استمرار أزمة جائحة كورونا أو نشوب حرب وصراعات تجارية بين أمريكا والصين مما سيضغط على المبيعات محليا نتيجة اهتمام المواطنين بالأكل والشرب والدواء في ظل الصعوبات الاقتصادية التى تواجههم.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 997 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 794 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 691 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6360 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1772 دولارًا.

وتقوم مصر بتصدير الذهب حيث بلغت صادراتها من المعدن الأصفر، خلال مارس الماضي، نحو 517 مليون دولار، بتراجع عن فبراير الذي سجل 579 دولارًا ويمثل نحو 2.5% من صادرات مصر. وبلغت العام الماضي مليار دولار.

وتغلق محال الذهب ابوابها في التاسعه مساءا تطبيقا لقرار مجلس الوزراء

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

الذهب

سعر الذهب الأمريكى يهبط 0.3%

وهبط سعر الذهب عالميا ليتداول في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات نهاية أمس الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الجمعة قبيل يوم الاستقلال في الرابع من يوليو..

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارا.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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