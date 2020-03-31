أسعار الذهب في مصر اليوم 31-3-2020.. انخفاض عيار 21

انخفضت سعر الأوقية عالميا في بورصة المعادن، لليوم الثاني على التوالى بشكل طفيف، مما أثر على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 31- 3- 2020، ليتراجع بشكل طفيف، في بداية تعاملات اليوم الصباحية بسوق الصاغة.

وتراجع عيار 21 بنحو 4 جنيهات للجرام لليوم الثاني على التوالى بعد انخفاضه أمس، مع هبوط الأوقية وتذبذب التعاملات بين البيع والشراء، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 700 جنيه للجرام، مقارنة بنحو 704 جنيهات أمس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بأتحاد الغرف التجارية، إن محلات الذهب تعاني من تراجع حاد في الإقبال وتراجع المبيعات خلال الأيام الحالية على خلفيه اهتمام المواطنين بشراء الطعام فقط لحين انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 700 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 799 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 602 جنيه.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5600 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1614 دولارًا.

وتراجعت الأوقية اليوم بنحو 10 دولارات في تعاملات بورصة الذهب عالميا حتي الان لتسجل 1614 دولار مقابل 1624 دولارا امس.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يتراجع عالميا

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء نتيجة اتجاه المستثمرون عالميا نحو السيولة لتغطية خسائر في الأسهم على إجراءات اتخذتها البنوك المركزية العالمية لاحتواء التبعات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي يوم الجمعة إن الوباء دفع بالفعل الاقتصاد العالمي صوب الركود وإنه يجب على الدول الاستجابة بإنفاق ”ضخم للغاية“ لتجنب سلسلة من عمليات الإفلاس والتخلف عن سداد الدين بالأسواق الناشئة.

ومما ضغط على الذهب أيضا أن توقف تراجع الدولار والذي تزامن مع عزوف أوسع نطاقا عن المخاطر، بعد أن ارتفعت العملة الأمريكية في ظل تدافع على السيولة ثم تراجعت بعد أن دشنت البنوك المركزية إجراءات غير مسبوقة على صعيد السيولة.