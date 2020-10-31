أسعار الذهب في مصر اليوم 31-10-2020 وتراجع عيار 21

أنهت البورصة العالمية للمعادن تعاملاتها الأسبوعية على تراجع سعر أوقية الذهب اليوم ليهبط معها أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31-10-2020، بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة.

وسجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، انخفاضا بنحو جنيهين حيث بلغ سعره 822 جنيهًا، مقارنة بنحو 824 أمس. سعر الذهبذ

وترصد “المال” أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31-10-2020 خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (939 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم إلى 939 جنيهًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 (822 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم تراجعا في، عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 822 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (705 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب تراجعا في عيار 18 نحو 705 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6576 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6576 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية، أمس، 1878 دولارات. أسعار الذهب في مصر

الصاغة: ارتفاع مرتقب لسعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ترقبا لارتفاع سعر الذهب في مصر خلال الأيام المقبلة، مع هبوط سعر الدولار، واقتراب الانتخابات الأمريكية والتخوفات من الموجة الثانية لفيروس كورونا.

أسعار الذهب في مصر

وأكد أن سعر أوقية الذهب لا يستقر أبدا لمدة طويلة، ولا يمكن التوقع بسقف محدد لارتفاع الأسعار، وحتى الآن لم يصل العالم لعلاج فيروس كورونا، وهذا ينذر بارتفاع الذهب، إضافة إلى أن عودة الدول للإغلاق مرة أخرى سيجعل من الذهب ملاذا آمنا لفترة أطول.

وسجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا للإصابات الجديدة فى يوم واحد الخميس الماضى، بينما أمرت ألمانيا وفرنسا بإجراءات عزل عام جديدة.

ويتجه الذهب فى مساره لتسجيل انخفاض للشهر الثالث على التوالى، مع تأثر المعنويات سلبا بفعل عدم إحراز تقدم بشأن حزمة تحفيز أمريكية جديدة، إذ أن المعدن الأصفر يعتبر تحوطا فى مواجهة التضخم وانخفاض العملة

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليا. الذهب

كما يتأثر سعر الذهب محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن بين العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد عالميا خاصة الولايات المتحدة.