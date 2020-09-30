اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 30-9-2020 وعيار 21 يسجل 828 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 2 جنيه.
عمر سالم 12:59 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20 12:59 م, الأربعاء, 30 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-9-2020 تراجعا بشكل طفيف في وسط التعاملات اليومية بالسوق المحلية بالصاغة، بعد هبوط سعر اوقية الذهب وتذبذب الأسعار العالمية في بورصة المعادن

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 2 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر اليوم عيار 21 اليوم 828 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية اليوم والتى بلغت 830 جنيهًا غير شامل المصنعية.

أسعار الذهب في مصر اليوم
سعر الذهب اليوم

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

اقرأ أيضا  الأسواق تستقبل بشائر البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 29-9-2020

سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى 946 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 828 جنيهًا للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18 (709 جنيهًا)

فيما تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 709 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6624 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6624 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

اقرأ أيضا  الحكومة : استئناف أعمال البناء لمن سبق لهم الحصول على رخصة حتى 4 أدوار

وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1886 دولار.

صعود الدولار عالميا يهبط بسعر الذهب

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصاحب أحد محلات الذهب، إن صعود سعر الدولار عالميا خلال الساعات الجارية ساهم في تراجع سعر الذهب واقبال المستثمرين على اقتناء الدولار.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وأشار عضو شعبة الذهب للمال، إلى أنه من المتوقع ان يعاود أسعار الذهب في مصر الارتفاع مجددا ، كما ان الطلب مازال منخفض لعاملين اولهما للحالة الاقتصادية للمواطنين عقب ازمة كورونا وثانيا انتظار البعض لمزيد من الانخفاض ، موضحا ان نسب المبيعات لا تتخطي 30%.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 25-9-2020 وصعود عيار 21

وأكد زويل أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

سعر الذهب اليوم

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليا وعالميا أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارا نسبيا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب في مصر اليوم 29-9-2020 وعيار 21 يرتفع 6 جنيهات

عمر سالم 11:02 ص, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 28-9-2020 وهبوط عيار 21

عمر سالم 11:22 ص, الأثنين, 28 سبتمبر 20

أسعار الذهب تخسر 84 دولارا فى أكبر هبوط أسبوعى منذ أغسطس الماضى

خالد بدر الدين 4:10 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 27-9-2020 واستقرار عيار 21

عمر سالم 1:19 م, الأحد, 27 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 26-9-2020 وعيار 21 يسجل 818 جنيها

عمر سالم 8:39 ص, السبت, 26 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 25-9-2020 وصعود عيار 21

عمر سالم 12:31 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20