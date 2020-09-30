أسعار الذهب في مصر اليوم 30-9-2020 وعيار 21 يسجل 828 جنيها

شهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 2 جنيه.

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-9-2020 تراجعا بشكل طفيف في وسط التعاملات اليومية بالسوق المحلية بالصاغة، بعد هبوط سعر اوقية الذهب وتذبذب الأسعار العالمية في بورصة المعادن

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 2 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر اليوم عيار 21 اليوم 828 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية اليوم والتى بلغت 830 جنيهًا غير شامل المصنعية.

سعر الذهب اليوم

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (946 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى 946 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (828 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 828 جنيهًا للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18 (709 جنيهًا)

فيما تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 709 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6624 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6624 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1886 دولار.

صعود الدولار عالميا يهبط بسعر الذهب

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصاحب أحد محلات الذهب، إن صعود سعر الدولار عالميا خلال الساعات الجارية ساهم في تراجع سعر الذهب واقبال المستثمرين على اقتناء الدولار.

سعر الذهب في مصر

وأشار عضو شعبة الذهب للمال، إلى أنه من المتوقع ان يعاود أسعار الذهب في مصر الارتفاع مجددا ، كما ان الطلب مازال منخفض لعاملين اولهما للحالة الاقتصادية للمواطنين عقب ازمة كورونا وثانيا انتظار البعض لمزيد من الانخفاض ، موضحا ان نسب المبيعات لا تتخطي 30%.

وأكد زويل أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليا وعالميا أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارا نسبيا.