أسعار الذهب في مصر اليوم 30-8-2020 واستقرار عيار 21

شعبة الصاغة ترى أن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء بعد هبوط سعر الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 30 -8-2020 استقرارا بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية اليوم في سوق الصاغة ، نتيجة وقف التداولات اليوم في البورصة العالمية للمعادن وثبات سعر اوقية الذهب عالميا.

ولم يشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي اي تغيير اليوم.

وسجل جراك الذهب عيار 21 نحو 862 جنيهات وهي نفس الاسعار في تعاملات امس. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر الأحد 30 أغسطس 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (986 جنيهًا)

ثبات سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم إلى 986 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (862 جنيهًا)

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 862 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 (739 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 739 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر الآن.

الجنيه الذهب (6896 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 6896 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات.

واستقرت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد إلى 1964 دولارًا

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أسعار الذهب في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من عام 2020:

الصاغة : الوقت الان هو الأنسب للاستثمار في الذهب

وقال وصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الوقت الحالى هو الانسب لشراء الذهب والاستثمار فيه.

وتابع : إن سعر الذهب في مصر انخفض خلال التعاملات اليومية وتراجع بنحو 70 جنيها خلال الايام الماضية. سعر الذهب في مصر

وتوقع واصف عودة أسعار الذهب للارتفاع مجددا على خلفية هبوط سعر الدولار عالميا بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الأمريكي.

ويستهدف رئيس الاحتياطي الأمريكي فائدة منخفضه على الدولار مما يزيد الطلب علي الذهب والاستثمار فيه.

وأوضح أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه.

بالإضافة إلى تغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

كما يتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى،

وتسهم تلك التغيرات فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية من الذهب

سعر الذهب عالميا يقفز 1.5% الاسبوع الماضي

انتعش سعر الذهب عالميا ليرتفع أكثر من 1.5 % خلال الاسبوع الماضي نتيجة انخفاض سعر الدولار الأمريكي. واعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضا لفترة طويلة.

وهبط سعر الدولار إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحملة العملات الأخرى، وتتجه العملة صوب أكبر خسارة أسبوعية لها بالنسبة المئوية منذ نهاية يوليو الماضي.