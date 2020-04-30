أسعار الذهب في مصر اليوم 30-4-2020 وصعود كبير لعيار 21

وذلك لليوم الثاني على التوالى بعد صعوده عالميًّا

عاودت أسعار الأوقية ارتفاعها مجددًا في بورصة المعادن العالمية، في اليوم الرابع للتعاملات، مما أسهم في صعود أسعار الذهب في مصر، اليوم الخميس 30-4-2020، خلال بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة بشكل كبير، في سابع أيام شهر رمضان المبارك، وذلك لليوم الثاني على التوالى بعد صعوده عالميًّا.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا شهد ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات في تعاملات السوق المحلية، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 749 جنيهًا، اليوم، مقارنة بنحو 744 جنيهًا للجرام أمس.

وأضاف، في تصريحات، لـ«المال»، أن أسعار الذهب قد تشهد مزيدًا من الارتفاع عالميًّا على خلفية الغموض في مستقبل الاقتصاد العالمي وتراجع النفط وسعر الدولار، كما تشهد تذبذبًا حاليًّا، مما سيكون له تأثير على الأسعار المحلية، ودفع مبيعات الذهب محليًّا للانخفاض نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 749 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 854 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 644 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6000 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1716 دولارًا.

وصعدت الاوقية في بداية تعاملات اليوم لتسجل الآن نحو 1716 دولار.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط او زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يصعد بدعم من ثبات الفائدة الامريكية

في السياق نفسه شهد سعر الذهب انتعاشة بعد خسائر مبكرة اليوم الخميس، حيث تأثرت الشهية للمخاطرة بقرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إبقاء أسعار الفائدة قريبة من الصفر وبالآمال في تحفيز جديد من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع السعر الفوري للذهب بنحو 0.3% إلى 1715.84 دولار للأوقية (الأونصة). وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1% إلى 1730.30 دولار للأوقية.