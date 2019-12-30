أسعار الذهب في مصر اليوم 30-12-2019.. وصعود عيار 21

سعر الأوقية شهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 1513 دولار، متوقعًا هبوطًا مجددًا حال قيام المستثمرون بعملية جني الأرباح قبل نهاية العام الجديد.

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 30- 12- 2019 محلياً في بداية التعاملات ليسجل عيار 21 نحو 676 جنيها للجرام، وذلك على خلفية صعود سعر الأوقية في أول يوم للتعاملات في بورصة الذهب العالمية، وفقًا لوصفي امين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وأضاف واصف لـ”المال”، أن سعر الأوقية شهد اليوم ارتفاعًا طفيفًا ليسجل 1513 دولار، متوقعًا هبوطًا مجددًا حال قيام المستثمرون بعملية جني الأرباح قبل نهاية العام الجديد.

وأوضح أن المعدن الأصفر سجل أفضل عام له منذ 2010 بنسبة ارتفاع تصل إلى 17% على خلفية المخاطر العالمية على مستوى الاقتصاد العالمى والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مع انخفاض أسعار الدولار عالميًا، مما يدفع المستثمرين للجوء للمعدن الأصفر.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه وسعر الأوقية عالميًا، كما قد يتغير على مدار اليوم أكثر من مرة.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 676 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 778 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 576 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5402 جنيه.

وسجل سعر الأوقية 1513 دولارًا مقابل 1511 أمس.

انخفاض الدولار يدفع الذهب لأعلى مستوى في شهرين

فيما أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى فيما يزيد عن شهرين يوم الاثنين وسط تعاملات ضعيفة في نهاية العام، في حين نزل الدولار الأمريكي، بينما دفعت الضربات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط المستثمرين للاتجاه إلى المعدن الذي يُعد ملاذا آمنا.

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1513.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش.

وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر عند 1515.80 دولار، وفي المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، نزل المعدن الأصفر 0.1 بالمئة إلى 1516.60 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.9 بالمئة إلى 17.92 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 951 دولارا، وفقد البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1903.39 دولار للأوقية.