أسعار الذهب في مصر اليوم 30-10-2020 وصعود عيار 21

عاودت أوقية الذهب ارتفاعاتها في بورصة المعادن العالمية، خلال منتصف تعاملاتها اليوم بعد هبوطها ليومين متتاليين، ليصعد معها أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30-10-2020، بشكل طفيف في منتصف التعاملات بالسوق المحلية بالصاغة في مصر .

وشهد سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي،ارتفاعا بنحو 4 جنيهات حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر، عيار 21 اليوم، 824 جنيهًا، مقارنة بأسعارها أمس 820 جنيهًا. أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30-10-2020 خلال التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (942جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم 942 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 (824 جنيهًا)

شهد سعر جرام الذهب اليوم ارتفاعا في، عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 824 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (711جنيها)

فيما صعد سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711جنيها فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6592 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر، اليوم، 6592 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية نحو، 1884 دولار.

أسعار الذهب في مصر

الصاغة: توقعات بصعود المبيعات مع هبوط الاسعار

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن هناك توقعات برواج المبيعات بشكل طفيف خلال الايام الحالية خاصه مع هبوط كبير في أسعار الذهب الايام الحالية لاقل سعر منذ أشهر. سعر الذهب

فيما تسود توقعات في سوق الصاغة بعودة المعدن الأصفر إلى الصعود مجددا بالتزامن مع الصعود في تعاملات بورصة المعادن ومع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية، إضافة إلى الموجة الثانية من جائحة كورونا والتى ضربت عدة دول أوروبية خلال أيام.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليًّا وعالميًّا؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارًا حاليا

أسعار الذهب

كما يتأثر السعر محليًّا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ربح الذهب اليوم الجمعة إذ تراجع الدولار، مما دفع تدفقات الملاذ الآمن صوب المعدن الأصفر مجددا بعد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة وأوروبا، مما يهدد بانحراف تعافى الاقتصاد العالمى عن مساره

ومن بين العوامل التي تؤثر على سعر الذهب القرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد