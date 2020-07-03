أسعار الذهب في مصر اليوم 3-7-2020 وصعود عيار 21

صعد سعر أوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية اليوم في التعاملات بشكل طفيف لتصعد معها أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 3-7-2020، بشكل ملحوظ ، وذلك خلال بداية التعاملات اليومية الصباحية في سوق الصاغة المحلية، لينزل من أعلى مستوي له في تاريخه سجله أمس الأول الأربعاء.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري ارتفاعا بنحو جنيهين صباحا ، ليسجل الجرام نحو 796 جنيهًا، مقارنة مع 694 جنيها بنهاية التعاملات اليومية أمس الخميس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة – فى تصريحات، لـ«المال»- إنه لا يوجد أي إقبال على الذهب خلال الفترة الحالية ، كما أن أسعاره تشهد تذبذبا كبيرا صعودا وهبوطا مع استمرار جائحة كورونا وتأثر الاقتصاد العالمى بها خلال الفترة الحالية ، كما أنه حال استمرار الأزمة والتجاذب بين الصين وأمريكا فإن الذهب سيصعد بشكل كبير.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 796 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 692 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6376 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1778 دولارًا.

وتقوم مصر بتصدير الذهب حيث بلغت صادراتها من المعدن الأصفر، خلال مارس الماضي، نحو 517 مليون دولار، بتراجع عن فبراير الذي سجل 579 دولارًا ويمثل نحو 2.5% من صادرات مصر.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يهبط 0.2%

وصعد سعر الذهب عالميا ليتداول في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات اليوم الجمعة، إذ طغت مخاوف بشأن الارتفاع العالمي في الإصابات بفيروس كورونا واستمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين على بيانات أمريكية قوية للوظائف.

ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1775.35 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش. والأسواق الأمريكية مغلقة اليوم الجمعة قبيل يوم الاستقلال في الرابع من يوليو.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1785 دولارا.