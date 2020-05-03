أسعار الذهب في مصر اليوم 3-5-2020 واستقرار عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 3- 5- 2020، استقرارا في الأسعار ،بعد ارتفاعها أمس بصورة كبيرة، لتشهد ثباتا خلال بداية تعاملات اليوم الصباحية في سوق الصاغة، بعد الاستقرار في بورصة المعادن نتيحة الاغلاق للاجازة الاسبوعية.

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا شهد أمس ارتفاعا بنحو 9 جنيهات، لكنه عاد للاستقرار عند مستويات مرتفعه، في التعاملات الصباحية، حيث سجل الجرام عيار 21 نحو 744 جنيهًا، اليوم، وهي نفس أسعار تعاملات أمس.

وأضاف في تصريحات، لـ«المال»، أن هناك توقعات باستمرار صعود المعدن الأصفر نتيجة التقلبات في الاقتصاد العالمي على أثر المخاوف من جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. الذي ظهر جليا في تراجع الطلب على النفط وهبوط أسعاره ، مؤكدا ان الأسعار محليا تسجل مستويات غير مسبوقة مما يضغط علي الاقبال والمبيعات.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 744 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 640 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5955 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1700 دولار.

وشهدت الأوقية ثباتا اليوم بعد ارتفاعها امس بنحو 20 دولارًا للأوقية، لتسجل الآن نحو 1700 دولار، مقارنة بنحو 1680 دولارًا أول أمس.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، ما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب ينخفض 2.4% عالميًّا

واوضحت وكالة رويترزأن سعر الذهب انخفض 2.4 % في الأسبوع الماضي وهو أكبر تراجع منذ منتصف مارس

وتراجع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 768.62 دولار للأوقية. ونزلت الفضة 0.6 بالمئة إلى 14.93 دولار وتتجه صوب تسجيل أسوأ أداء في أسبوع منذ ما يزيد عن شهر.

ويشكل الذهب جزءا من صادرات مصر غير النفطية ، كما يتم تداوله في السوق المحلي في اغراض الزواج مثل الشبكة والهدايا في بعض المناسبات ، ويعد عيار 21 الاكثر شيوعا ومبيعا في مصر كما يعد عيار 24 هو الاعلى سعرا.