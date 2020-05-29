اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 29-5-2020 وارتفاع عيار 21

توقعات بمزيد من الصعود على خلفيه التوتر الامريكي الصيني
عمر سالم 2:42 م, الجمعة, 29 مايو 20 2:42 م, الجمعة, 29 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت أسعار أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية، اليوم، مما أسهم في ارتفاع أسعار الذهب بمصر، اليوم الجمعة 29-5-2020، بشكل طفيف خلال التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، وذلك لليوم الثاني على التوالى، في الوقت الذي أغلقت فيه سوق الصاغة بمصر تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء بغلق المحالّ التجارية من الأحد الماضي حتى اليوم الجمعة.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا، صعودًا، صباح اليوم، بنحو 2 جنيه، ليسجل الجرام نحو 761 جنيهًا، مقارنة بنحو 759 جنيهًا، أمس الخميس، دون حساب المصنعية، وذلك بعد صعود سعر الأوقية، اليوم، بنحو 9 دولارات ليسجل 1730 دولارًا الآن.

قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إنه من المرتقب أن تبدأ المحالُّ فتح أبوابها مجددًا بداية من غد السبت بعد إغلاقها لمدة 6 أيام تطبيقًا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه ستتم مراعاة ارتداء الكمامة بكل المحالّ وتعقيم المحالّ أولًا بأول.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 761 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 865 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 657 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6088 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1730 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

وتقوم مصر بتصدير الذهب الخام ضمن صادراتها غير النفطية، كما تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة من قبل نتيجة صعود سعر الأوقية عالميًّا.

سعر الذهب اليوم يصعد 0.6% عالميًّا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بدعم من استمرار التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، بينما ينتاب الحذر المتعاملين في السوق ترقبًا لردّ فعل واشنطن إزاء موافقة البرلمان الصيني على قانون للأمن القومي في هونج كونج.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1729.29 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0937 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7% إلى 1739.60 دولار للأوقية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب في مصر اليوم 28-5-2020 وارتفاع عيار 21

عمر سالم 11:53 ص, الخميس, 28 مايو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 27-5-2020 وتراجع عيار 21

عمر سالم 12:34 م, الأربعاء, 27 مايو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-5-2020 وثبات عيار 21

عمر سالم 12:48 م, الثلاثاء, 26 مايو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 25-5-2020 ثان أيام العيد

عمر سالم 1:02 م, الأثنين, 25 مايو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر

عمر سالم 1:49 م, الأحد, 24 مايو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 23-5-2020 وثبات عيار 21

عمر سالم 12:18 م, السبت, 23 مايو 20