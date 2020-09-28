أسعار الذهب في مصر اليوم 28-9-2020 وهبوط عيار 21

بدأت بورصة المعادن العالمية تداولاتها أول ايام الأسبوع على انخفاض في سعر أوقية الذهب ليتراجع معها أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 28-9-2020 بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة.

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 2 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر اليوم عيار 21 اليوم 816 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس والتى بلغت 818 جنيهًا غير شامل المصنعية. سعر الذهب اليوم

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الأثنين 28 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (933 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الاثنين إلى 933 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (816 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 816 جنيهًا للجرام

سعر الذهب اليوم عيار 18 (699 جنيهًا)

فيما تراجع سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 699 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6528 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6528 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1852 دولار.

A Flourish chart

ترقب للمناظره بين ترامب وبايدن على الرئاسة الامريكية

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصاحب أحد محلات الذهب، إن هناك توقعات بعود الذهب للصعود مجددا مع ترقب للمناظره بين ترامب وبايدن على الرئاسة الامريكية .

سعر الذهب في مصر

وأشار عضو شعبة الذهب للمال، إلى أن الطلب مازال منخفض لعاملين اولهما للحالة الاقتصادية للمواطنين عقب ازمة كورونا وثانيا انتظار البعض لمزيد من الانخفاض ، موضحا ان نسب المبيعات لا تتخطي 30%.

وأكد زويل أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليا وعالميا أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارا نسبيا.

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

وقال ستيفن إينس كبير خبراء السوق في أكسي كورب لرويترز “سيتحرك الذهب وفقا لإيقاع الدولار الأمريكي”.

وتابع “ستكون الحركة الأكبر على الأرجح عقب المناظرة الرئاسية حيث سيكون لدينا فكرة أفضل عن اتجاه استطلاعات الرأي”.

ونزل مؤشر الدولار 0.2 بالمئة مقابل منافسيه منخفضا قليلا عن ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي

ومن ضمن العوامل ايضا التي تؤثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.