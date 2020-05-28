أسعار الذهب في مصر اليوم 28-5-2020 وارتفاع عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 28-5-2020، ارتفاعا بشكل ملحوظ خلال التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، بعد انخفاضها أمس لتعاود ارتفاعها اليوم، في الوقت الذي أغلقت فيه سوق الصاغة بمصر تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية من الأحد الماضي حتى الجمعة المقبل.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا، صعودا صباح اليوم بنحو 6 جنيهات، ليسجل الجرام نحو 758 جنيها، مقارنة مع نحو 752 جنيها أمس الأربعاء بدون حساب المصنعية ، وذلك بعد صعود سعر الأوقية اليوم بنحو 20 دولارا اليوم ليسجل 1721 دولار الآن.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، إنه من المرتقب أن تبدأ المحال فتح أبوابها مجددا بداية من بعد غد السبت بعد إغلاقها لمده 6 أيام تطببقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا ، ووسط تراجع شديد بمبيعات الذهب محليا.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 758 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 863 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 653 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6064 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1721 دولارا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

وتقوم مصر بتصدير الذهب الخام ضمن صادراتها غير النفطية ، كما تشهد أسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة من قبل نتيجة صعود سعر الأوقية عالميا.

سعر الذهب اليوم يصعد 0.6% عالميا

وتعافت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، إذ تصاعد شقاق بين واشنطن وبكين بشأن هونج كونج، فيما تلقت الأسعار الدعم أيضا من ضخ بنوك مركزية وحكومات لأموال لتخفيف تبعات جائحة كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1718.67 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0748 بتوقيت جرينتش بعد أن انخفض إلى 1693.22 دولار للأوقية يوم الأربعاء قبل أن يقلص خسائره، وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1717.70 دولار للأوقية.