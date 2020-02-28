أسعار الذهب في مصر اليوم 28-2-2020.. وانخفاض عيار 21

عيار 21 تراجع بمقدار 6 جنيهات ليتخلى عن أعلى سعر سجله في عام 2020.

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28-2-2020، بشكل كبير محليًا في بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة، وذلك على خلفية هبوط سعر الأوقية عالميًا ببورصة الذهب، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب، لـ”المال”، أن عيار 21 تراجع بمقدار 6 جنيهات ليتخلى عن أعلى سعر سجله في عام 2020، موضحًا أن عيار 21 الأكثر مبيعًا سجل في تعاملات اليوم 709 للجرام، مقارنة بنحو 714 -أمس.

وأكد أن صعود سعر الدولار محليًا أمام الجنيه ساهم في ارتفاع أسعار الذهب محليًا، في الوقت الذي انخفضت سعر الأوقية في بورصة الذهب ليسجل 1626 دولارًا، بتراجع 24 عن تعاملات أمس.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 808 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 610 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5672 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1626 دولارًا.

وواصل متوسط سعر الدولار الصعود أمام الجنيه لليوم الثالث على التوالي، وارتفع قرشين جديدين -أمس الأربعاء- ليسجل 15.54 جنيه للشراء و15.64 للبيع، مقابل 15.52 للشراء و15.62 للبيع، بحسب الموقع الرسمى للبنك المركزي.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها: سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، مما يسهم في زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

أسعار الذهب اليوم تهبط نتيحة جني الأرباح

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بعد اتجاه المستثمرون لجني الأرباح من بعد قفز المعدن الأصفر 1% في الجلسة السابقة، لكن الذهب تلقى بعض الدعم مع تنامي المخاوف بشأن الانتشار السريع لتفشي فيروس كورونا مما رفع التوقعات بخفض بنوك مركزية كبرى لأسعار الفائدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1635.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0422 بتوقيت جرينتش.

وأضاف الذهب نحو 3% منذ بداية الشهر الجاري محققًا مكاسب للشهر الثالث على التوالي.

وأغلقت حكومات من إيران إلى أستراليا المدارس، وألغت فعاليات كبيرة، وخزنت إمدادات طبية وتجهز لاستجابات للطوارئ مع الإعلان عن إصابات جديدة في أنحاء العالم، تتجاوز تلك التي في بر الصين الرئيسي.

وتتجه أسواق الأسهم العالمية لأسوأ أداء أسبوعي منذ ذروة الأزمة المالية العالمية في 2008، إذ يتأهب المستثمرون لتأثير الفيروس على النمو الاقتصادي.

في غضون ذلك، زادت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيخفض أسعار الفائدة الشهر القادم لحماية الاقتصاد من تأثير الفيروس.