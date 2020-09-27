أسعار الذهب في مصر اليوم 27-9-2020 واستقرار عيار 21

استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27-9-2020 بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة، بعد انخفاضها أمس، على خلفية إغلاق البورصة العالمية اليوم للإجازة الأسبوعية وثبات سعر أوقية الذهب.

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي ثبات في الأسعار، حيث بلغ سعر الذهب اليوم في مصر اليوم عيار 21 اليوم 818 جنيها وهى نفس سعر التعاملات الصباحية أمس غير شامل المصنعية.

سعر الذهب

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية.

سعر جرام الذهب عيار 24 (935 جنيهًا)

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الأحد إلى 935 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (818 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 818 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (701 جنيهًا)

فيما استقر سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 701 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6552 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6552 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وسجل سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1861 دولار.

الصاغة: توقعات بصعود سعر الذهب في مصر

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصاحب أحد محلات الذهب، إن الطلب على شراء الذهب متراجع بقوة خلال الأيام الحالية برغم الانخفاض الرهيب في سعر الذهب في مصر الاسبوع الماضي بأكثر من 40 جنيها. سعر الذهب في مصر

وأشار عضو شعبة الذهب للمال، إلى أن الأسعار من المرتقب أن تشهد صعودا مجددا ولكن بنسب طفيفة وسط الأسبوع الحالى، لافتا إلى أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح

وأكد نجيب أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليا وعالميا أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارا نسبيا. اوقية ذهب

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن ضمن العوامل ايضا التي تؤثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.