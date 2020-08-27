أسعار الذهب في مصر اليوم 27-8-2020 وعيار 21 يسجل 854 جنيها

سعر المعدن الأصفر ينخفض مع جني المستثمرين الأرباح

انخفضت سعر أوقية الذهب في تداولات بورصة المعادن العالمية اليوم بعد صعودها مساء أمس ، لتعاود التراجع ويهبط معها أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 27-8-2020 – بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بسوق الصاغة الآن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي نحو 854 جنيهات بتراجع حوالى 5 جنيهات عن التعاملات المسائية أمس والتي سجلت 859 جنيهًا. سعر الذهب اليوم

وفيما يلى أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 27 أغسطس 2020 خلال التعاملات الصباحية:

عيار 24 (974 جنيهًا)

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الأحد إلى 974 جنيهًا.

عيار 21 (854 جنيهًا)

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 854 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا بالسوق المحلية.

عيار 18 (733 جنيهًا)

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 733 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر الآن.

الجنيه الذهب 6872 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 6832 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات.

وتراجع سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1945 دولارًا

الصاغة : تذبذب سعر الذهب محليا وتوقعات بصعوده

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن هناك تذبذبا قويا وسريعا في سعر الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم وتتغير الأسعار كل دقائق مما يربك السوق المحلية. أسعار الذهب فى مصر اليوم

وتوقع “نجيب” صعود أسعار الذهب مجددا حال استمرار جائحة كورونا وفي انتظار كلمة رئيس الاحتياطي الأمريكي واستمرار تراجع سعر الدولار عالميا خلال الأيام الجارية مما يدعم الطلب علي الذهب..

وأوضح أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه فى السوق المحلية، إضافة إلى تغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

كما يتأثر سعر الذهب في مصر بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم. اوقية من الذهب

سعر الذهب ينخفض مع جني المستثمرين الأرباح

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس في أعقاب زيادة حادة في الجلسة السابقة حيث عدل المستثمرون مراكزهم للتركيز على ما إن كان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيلمح بتغيير في الإستراتيجية.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8 % إلى 1938.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما صعد 1.3 % أمس الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1946.70 دولار للأوقية.

الجراف التفاعلى التالى يوضح تطور أسعار الذهب في مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2020: