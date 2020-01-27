أسعار الذهب في مصر اليوم 27-1-2020 وصعود عيار 21

صعدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الإثنين 27- 1- 2020 بشكل كبير في بداية تعاملات السوق المحلية اليوم، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا ومبيعًا نحو 692 جنيهًا للجرام، مقابل 689 جنيهًا خلال تعاملات أمس، وفقا لوصفي أمين وأصف، رئيس شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقال واصف للمال، إن أسعار الأوقية في بورصة الذهب العالمية ارتفعت بشكل كبير لتقترب من أعلى سعر خلال 7 سنوات وذلك في بداية أيام التعاملات في البورصة لتقترب الأوقية من 1590 دولارا بارتفاع نحو 20 دولارا.

وتوقع واصف استمرار الصعود الأسبوع الحالى نتيجة لجوء المستثمرين إلى الملاذ الآمن فى ظل عدد من المتغيرات العالمية أبرزها انتشار فيروس كورونا الصينى ولجوء بعض الدول لوقف الطيران إلى بعض المناطق الصينية.

وتؤثر أسعار الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية على سعر الذهب في مصر، إضافة إلى سعر الأوقية عالميًّا.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 692 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 793 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع عند 592 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5536 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1590 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب بأى أزمات دولية، سواء اقتصادية أو سياسية، ما يضطر المستثمرين للجوء إلى المعدن الأصفر، الذى يعدّ الملاذ الآمن خلال الأزمات، وحال استقرار الأوضاع عالمياً فيسهم فى انخفاض الأسعار نتيجة انصراف المستثمرين إلى المضاربة على أسعار الدولار وأدوات الاستثمار الآخر.

فيروس كورونا يدفع المعدن الأصفر لأعلى مستوى في أسبوعين

وارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الإثنين مع تراجع الأسهم بسبب تزايد المخاوف من احتمال تأثير انتشار فيروس كورونا الجديد على الاقتصاد الصيني مما دفع المستثمرين للتخلص من الأصول المرتفعة المخاطر والبحث عن الملاذات الآمنة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1579.42 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش، وفي وقت سابق من الجلسة وصل سعر الذهب لأعلى مستوى له منذ الثامن من يناير كانون مسجلا 1586.42 دولار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1579.50 دولار.