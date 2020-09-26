أسعار الذهب في مصر اليوم 26-9-2020 وعيار 21 يسجل 818 جنيها

أغلقت بورصة المعادن العالمية تداولاتها على هبوط في سعر أوقية الذهب ليتراجع معها أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26-9-2020 بشكل طفيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة، بعد ارتفاعها أمس.

وشهد سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 2 جنيه.

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر اليوم عيار 21 اليوم 818 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس والتى بلغت 820 جنيهًا غير شامل المصنعية. أسعار الذهب اليوم في مصر

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (935 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم السبت إلى 935 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (818 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 818 جنيهًا للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18 (701 جنيهًا)

فيما هبط سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 701 جنيه فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6552 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6552 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1861 دولار.

A Flourish chart

الصاغة : الطلب مازال ضعيفا برغم تراجع سعر الذهب بقوة

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة وصاحب أحد محلات الذهب، إن الطلب على شراء الذهب متراجع بقوة خلال الأيام الحالية برغم الانخفاض الرهيب في سعر الذهب في مصر بأكثر من 40 جنيها خلال الأسبوع المنتهي. سعر الذهب في مصر

وأشار عضو شعبة الذهب للمال، إلى أن الأسعار من المرتقب أن تشهد ارتفاعا مجددا ولكن بنسب طفيفة وسط الأسبوع الحالى، لافتا إلى أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح.

وأكد زويل أن تغير أسعار الذهب كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محليا وعالميا أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية والذي يشهد استقرارا نسبيا.

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن ضمن العوامل ايضا التي تؤثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.