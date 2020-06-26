أسعار الذهب في مصر اليوم 26-6-2020 .. هبوط عيار 21

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26–6-2020، تراجعا بشكل كبير ،خلال بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغه المحلية ، نتيحة هبوط سعر اوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية اليوم ، ليواصل المعدن الأصفر انخفاض متتالى بعد تسجيل مستويات قياسية عند أعلى مستوى له في تاريخه الأربعاء الماضى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري انخفاضا بنحو جنيهان للجرام، ليصل لنحو 792 جنيهًا، مقارنة بنهاية التعاملات أمس، والتي سجلت 794 جنيهًا فى سوق الصاغة.

وأضاف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة ، فى تصريحات، لـ«المال»، إن أسعار الذهب في مصر هبطت اليوم نتيجة حدوث جنى الارباح في بورصة المعادن العالمية بعد بلوغ المعدن الاصفر اعلى سعر فى تاريخه محليا و ذروته في ثمانى سنوات عالميا ، نتيجة حدوث موجة ثانيه للفيروس ، مما رفع الطلب على المعدن الاصفر كملاذ امن ، وهو ماتسبب فى عزوف عن الشراء محليا نتيجة ارتفاع السعر

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 792جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 897 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6336 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1761 دولارًا.

وأكد نجيب أن محالَّ الذهب تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بصرامة، مع الإغلاق الساعة السادسة مساء.

وتقوم مصر بتصدير الذهب حيث بلغت صادراتها من الذهب، خلال مارس الماضي، نحو 517 مليون دولار، بتراجع عن فبراير الذي سجل 579 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب يحقق ثالث مكسب أسبوعي

تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار.