اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 26-6-2020 .. هبوط عيار 21

جني الارباح يهبط بالمعدن الأصفر والمبيعات محليا
عمر سالم 12:48 م, الجمعة, 26 يونيو 20 12:48 م, الجمعة, 26 يونيو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 26–6-2020، تراجعا بشكل كبير ،خلال بداية التعاملات اليومية في سوق الصاغه المحلية ، نتيحة هبوط سعر اوقية الذهب ببورصة المعادن العالمية اليوم ، ليواصل المعدن الأصفر انخفاض متتالى بعد تسجيل مستويات قياسية عند أعلى مستوى له في تاريخه الأربعاء الماضى.

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا فى الوجهين القبلي والبحري انخفاضا بنحو جنيهان للجرام، ليصل لنحو 792 جنيهًا، مقارنة بنهاية التعاملات أمس، والتي سجلت 794 جنيهًا فى سوق الصاغة.

وأضاف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة ، فى تصريحات، لـ«المال»، إن أسعار الذهب في مصر هبطت اليوم نتيجة حدوث جنى الارباح في بورصة المعادن العالمية بعد بلوغ المعدن الاصفر اعلى سعر فى تاريخه محليا و ذروته في ثمانى سنوات عالميا ، نتيجة حدوث موجة ثانيه للفيروس ، مما رفع الطلب على المعدن الاصفر كملاذ امن ، وهو ماتسبب فى عزوف عن الشراء محليا نتيجة ارتفاع السعر

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 792جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 897 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 688 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6336 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1761 دولارًا.

وأكد نجيب أن محالَّ الذهب تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بصرامة، مع الإغلاق الساعة السادسة مساء.

وتقوم مصر بتصدير الذهب حيث بلغت صادراتها من الذهب، خلال مارس الماضي، نحو 517 مليون دولار، بتراجع عن فبراير الذي سجل 579 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

الذهب

سعر الذهب يحقق ثالث مكسب أسبوعي

تتجه أسعار الذهب يوم الجمعة لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي بفعل مخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، على الرغم من أن صعود الدولار ومكاسب الأسهم يعرقلان الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1758.95 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0557 بتوقيت جرينتش.

وارتفع المعدن النفيس أكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع الجاري، فيما بلغت الأسعار أعلى مستوى في ثماني سنوات تقريبا عند 1779.06 دولار يوم الأربعاء. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1767.20 دولار.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب في مصر اليوم 25-6-2020 وهبوط كبير لعيار 21

عمر سالم 12:46 م, الخميس, 25 يونيو 20

أسعار الذهب في مصر الآن وعيار 21 يتراجع عن أعلى مستوى في تاريخه

عمر سالم 10:03 م, الأربعاء, 24 يونيو 20

«كورونا» يرفع أسعار الذهب بمصر لمستويات قياسية لأول مرة فى تاريخه (فيديو)

عمر سالم 3:33 م, الأربعاء, 24 يونيو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 24-6-2020 ..عيار 21 عند 800 جنيه

عمر سالم 12:57 م, الأربعاء, 24 يونيو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 23-6-2020 وارتفاع جنوني فى عيار 21

عمر سالم 12:39 م, الثلاثاء, 23 يونيو 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 22-6-2020 وصعود تاريخي لعيار 21

عمر سالم 2:32 م, الأثنين, 22 يونيو 20