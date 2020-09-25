اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 25-9-2020 وصعود عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب محليًّا عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات.
عمر سالم 12:31 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20 12:31 م, الجمعة, 25 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

عادوت أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 25-9-2020، ارتفاعاتها بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بالصاغة، بعد هبوط عنيف في سعر الذهب محليًّا، لتصعد على إثر صعودها عالميًّا في بورصة المعادن.

وشهد سعر جرام الذهب محليًّا عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21، اليوم، 820 جنيهًا، مقارنة بسعر التعاملات الصباحية، أمس؛ والتى بلغت 815 جنيهًا غير شامل المصنعية في المحالّ.

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر الجمعة 25 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (938 جنيهًا)

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الخميس إلى 938 جنيهًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 24-9-2020 وعيار 21 يواصل خسائره المتتاليه

سعر الذهب اليوم عيار 21 (820 جنيهًا)

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 820 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (703جنيهًا)

فيما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 703 جنيهات فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6560 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6560 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبطت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم، إلى 1872 دولارًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب تنتعش قليلاً وسط ترقب لكلمات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي

A Flourish chart

الصاغة : رواج ضعيف للمبيعات بعد هبوط الأسعار

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك ارتفاعًا في المبيعات بشكل ضعيف، خاصة مع هبوط سعر الذهب في مصر؛ والذي ما زال يشهد على مدار اليوم تذبذبًا قويًّا وبسرعة متلاحقة بين ارتفاع وانخفاض، لكنه مرشح للزيادة في عيار 21 خلال الساعات المقبلة.

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر

وأكد سكرتير شعبة الذهب، لـ”المال”، أن الهدوء الحالي في سعر الذهب اليومي يشجع على اقتناء المعدن الأصفر الخام وليس المشغولات، كما أن الشراء يقتصر حاليًّا على الزيجات وبأوزان منخفضة؛ مراعاة للبعد الاجتماعي.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 21-9-2020.. وعيار 21 يسجل 849 جنيها

ونوّه بأن تغير الأسعار كل دقائق يربك السوق المحلية ومحالّ الذهب في شراء الذهب، والزبون كذلك؛ لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء، مؤكدًا أن مبيعات الذهب تراجعت لأقلّ من 30% حاليًّا نظرًا للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأشار نجيب إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

اوقية من الذهب
اوقية من الذهب

كما يتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب في مصر اليوم 24-9-2020 وعيار 21 يواصل خسائره المتتاليه

عمر سالم 1:28 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 23-9-2020 وانهيار عيار 21

عمر سالم 12:11 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 22-9-2020.. وعيار 21 يتراجع 16 جنيها

عمر سالم 10:58 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 21-9-2020.. وعيار 21 يسجل 849 جنيها

عمر سالم 10:56 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 20-9-2020 وثبات عيار 21

عمر سالم 12:30 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 19-9-2020.. وتراجع عيار 21

عمر سالم 12:21 م, السبت, 19 سبتمبر 20