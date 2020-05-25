أسعار الذهب في مصر اليوم 25-5-2020 ثان أيام العيد

اسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعات غير مسبوقة من قبل نتيجة صعود سعر الاوقية عالميا

بدأت بورصة المعادن العالمية اليوم أولى ايام تعاملاتها على انخفاض سعر الاوقية بنسبة طفيفة ، مما ساهم في تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 25-5-2020، في الوقت الذي تغلق فيه سوق الصاغة بمصر تطبيقا لقرار مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية من الاحد حتي الجمعة المقبلة.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا، انخفاضا، ليسجل الجرام عيار 21 الآن نحو 760 جنيها، اليوم، مقارنة بنحو 762 جنيها امس.

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة ، أن حركة المبيعات انخفضت بشدة في القترة ما قبل دخول عيد الفطر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ، موضحا ان التوترات الأمريكية الصينية والتصعيد بينهما، سيدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المعدن الأصفر والذي يعد الملاذ الآمن وقت الازمات.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 865 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 760 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6080 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1728 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

وتقوم مصر بتصدير الذهب الخام ضمن صادراتها الغير نفطية ، كما تشهد اسعار الذهب في مصر ارتفاعات غير مسبوقة من قبل نتيجة صعود سعر الاوقية عالميا.

سعر الذهب يتراجع 0.5% عالميا

تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية بفعل أنباء عن برنامج تحفيز محتمل مما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة، وإن كانت توترات جديدة بخصوص هونج كونج قد حدت من تراجع المعدن الأصفر.

وبحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.5 بالمئة إلى 1725.18 دولار للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.6 بالمئة لتسجل 1725.60 دولار.