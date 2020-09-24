اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 24-9-2020 وعيار 21 يواصل خسائره المتتاليه

على خلفية انهيار سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية
عمر سالم 1:28 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 1:28 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24-9-2020 نزيف خسائرها المتتاليه لتسجل اكبر تراجع في عام 2020 في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة ، على خلفية انهيار سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية صباح اليوم.

وشهد سعر الذهب انهيار كبير في حميع الأعيرة المحلية اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 8 جنيهات

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر اليوم عيار 21 اليوم 819 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس بسوق الصاغه والتى بلغت 827 جنيهًا غير شامل المصنعية.

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الذهب
أسعار الذهب اليوم

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (937 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 937 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (819 جنيهًا)

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 819 جنيهًا للجرام

سعر جرام الذهب عيار 18 (702 جنيهًا)

فيما انخفض سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 702 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6552 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6552 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

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وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1850 دولار.

A Flourish chart

الصاغة : توقعات بمزيد من الهبوط ولكن بشكل طفيف

وقال محمد زويل عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الوقت الحالى هو الأنسب للاستثمار ولشراء الذهب خلال الفترة الحالية خاصة مع انهيار السعر وتراجعه بنحو 40 جنيها خلال يومين.

أسعار الذهب في مصر
سعر الذهب فى مصر

وتوقع عضو شعبة الذهب للمال، استمرار هبوط الأسعار ولكن على نطاق ضيق خلال اليومين الحاليين على ان يعاود الذهب الصعود مجددا خلال الاسبوع المقبل ، نتيجة الانتخابات الامريكية والعوامل الاقتصادية عالميا وواستمرار جائحه كورونا.

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وأكد زويل أن تغير الأسعار كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

سعر الذهب اليوم

وأشار إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن ضمن العوامل بتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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