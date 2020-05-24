أسعار الذهب في مصر اليوم 24-5-2020 أول أيام عيد الفطر

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 24-5-2020، ثباتا بشكل ملحوظ ، نظرا لاغلاق سوق الصاغة اليوم الاحد أول ايام عيد الفطر المبارك ، بعد ارتفاع طفيف امس اول لتستقر اليوم على خلفيه ثبات سعر أوقية الذهب نتيحة اغلاق بورصة المعادن للاجازة عالميا الاسبوعية.

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا ومبيعًا، استقرارا، ليسجل الجرام عيار 21 الآن نحو 762 جنيها، اليوم، وهى نفس اسعار أمس، بعد ما سجل أعلى سعر في تاريخه أمس اول ، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف، في تصريحات، لـ«المال»، أن حركة المبيعات متراجعه للغاية عن نفس الفترة من العام الماضي والمحلات تعاني من صعوبة ايجاد مشترين ، لافتا إلى أنه من المرتقب صعود الذهب مره أخري مع بداية التعاملات في بورصة المعادن العالمية يوم الإثنين، على خلفية التوترات الأمريكية الصينية والتصعيد بينهما، مما يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في المعدن الأصفر والذي يعد الملاذ الآمن وقت الازمات.

أسعار الذهب في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 866 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 762 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 656 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 6096 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1736 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب في مصر بعدة عوامل؛ أبرزها سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، التى تشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية ببورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمي، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

توقعات بصعود سعر الذهب عالميا نتيجة التوتر الصيني الامريكي

عاد الشقاق الأمريكي الصيني للسطح مجددا على خلفية منشأ فيروس كورونا وازداد تصاعدا بعد مقترح صيني لفرض تشريعات أمنية على هونج كونج، مما اجتذب هجوما مضادا من واشنطن.

ومما زاد من المتاعب الاقتصادية، قلصت بكين هدفها السنوي للنمو للمرة الأولى.

وفي وقت سابق هذا لأسبوع، ارتفع الذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا في أوقات الضبابية السياسية، إلى ذروة أكثر من سبعة أعوام ونصف العام.