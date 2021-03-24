أسعار الذهب في مصر اليوم 24-3-2021 واستقرار عيار 21 بنهاية التعاملات

شهد سعر الذهب الآن ثباتًا عالميًّا على خلفية هبوط السعر في تعاملات بورصة المعادن العالمية بلندن، لتستقر معها أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 24-3-2021، في نهاية التعاملات اليومية بسوق الصاغة المحلية.

ولم يتغير سعر الذهب في مصر عن السبت، ليسجل اليوم سعر عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي الآن، نحو 766 جنيهًا للجرام، وهي نفس الأسعار صباحًا، غير شاملة المصنعية التى تختلف من عيار لآخر. سعر الذهب

وترصد “المال” فى التقرير التالي أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 24–3-2021.

سعر جرام الذهب عيار 24 (877 جنيهًا)

وشهد سعر جرام الذهب عيار 24 ثباتًا خلال التعاملات الآن ليسجل 877 جنيهًا، علمًا أنه العيار الأعلى سعرًا في مصر لأن جودته الأعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 (766 جنيهًا)

ولم يتغير سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ ليسجل 766 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 (655 جنيهًا)

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 ليسجل 655 جنيهًا فى التعاملات الآن؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم (6128 جنيهًا)

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27187 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 877 ألف جنيه، اليوم، ويزِن 1000 جرام.

وبلغ سعر أوقية الذهب عالميًّا خلال التعاملات، اليوم، نحو 1732 دولارًا.

الوقت الحالي الأنسب للشراء

وقال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن الوقت الحالى هو الأنسب للشراء نتيجة تسجيل سعر الذهب لمستويات متدنية، في الوقت الذي مازالت المبيعات تسجل مستويات متراجعة.