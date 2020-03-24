أسعار الذهب في مصر اليوم 24-3-2020.. عيار 21 يصعد 34 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 24-3- 2020 ، بشكل كبير فى بداية التعاملات الصباحية بسوق الصاغة اليوم ، وذلك بعد ارتفاع سعر الأوقية في بورصة الذهب وكسرها حاجز ١٦٠٠ دولار ، مما تسبب في قفزها محليا ، وفقا لنادى نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة .

وقال نجيب للمال ، إن عيار 21 شهد صعودا كبيرا بنحو 34 جنيهات خلال تعاملات اليوم ، وسط تقلبات شديدة فى أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم ، ليسجل عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 709 جنيهات للجرام ، مقارنة مع نحو 676 جنيهًا أمس.

وأشار إلى أن بورصة الذهب شهدت ارتفاعا كبيرا فى سعر الأوقية وإقبالا من جانب المتعاملين على الشراء مما صعد بالأسعار في ثاني أيام التعاملات ليرتفع الاوقية بنحو 100 دولار ، لتسجل نحو 1597 دولارا ، مقابل 1497 دولارا أمس مع تراجع سعر الدولار عالميا .

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 709 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 808 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 611 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5672 جنيهًا.

وسجل سعر الأوقية 1597 دولارًا.

ويتأثر سعر الذهب فى مصر بعدة عوامل أبرزها : سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المحلية، الذى يشهد ارتفاعًا حاليًّا، إضافة إلى أسعار الأوقية في بورصة الذهب، والقرارات الاقتصادية عالميًّا، مما يسهم فى زيادة أو انخفاض أسعارها بشكل متغير على مدار اليوم.

سعر الذهب اليوم يرتفع 2% عالميا

ارتفع سعر الذهب اليوم 2% ليواصل مكاسبه من الجلسة السابقة التي بلغت نحو 4% عقب إجراءات غير مسبوقة لمجلس الاحتياطي الاتحادى ، لدعم الاقتصاد الذي يعاني جراء فيروس كورونا ليتوقف نزوح السيولة ، ليسجل المعدن الأصفر أكبر مكسب يومي منذ يونيو 2016.

وصعد الذهب فى المعاملات الآجلة بالولايات المتحدة 1.9 بالمئة إلى 1596.70 دولار .

وأعلن البنك المركزي الأمريكى يوم الإثنين مجموعة استثنائية من البرامج ومنح إقراض مقابل قروض للطلبة وقروض بطاقات الائتمان وقروض المشروعات الصغيرة التي تضمنها الحكومة الأمريكية.