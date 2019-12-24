أسعار الذهب في مصر اليوم 24-12-2019 صعود عيار 21

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 24– 12- 2019، ارتفاعا كبيرا، حيث سجل المعدن الأصفر عيار 21 نحو 665 جنيها للجرام فى بداية تعاملات السوق المحلية، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ«المال».

وشهد الملاذ الآمن ارتفاعًا عالميًا بمقدار نحو 0.28% في ثاني أيام تعاملات البورصة العالمية للذهب بما يعادل 3 جنيهات في السوق المحلية، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالسوق المحلية ساهم في صعود الملاذ الآمن محليا.

وعاد الدولار للتداول عند مستوى 16 جنيها مجددا أمام العملة المحلية فى نحو 11 بنكا حكوميا وخاصا، وذلك بعدما كان قد تراجع بشكل مفاجئ تحت هذا المستوى خلال الأسبوع الماضى وحتى أمس الاثنين.

وسجل سعر صرف الدولار 16 جنيها ببنوك “أبو ظبى الإسلامي”، و”المصرى الخليجى”، و”المصرف المتحد”، و”عوده مصر”، و”المشرق”، و”الكويت الوطنى، و”الاستثمار العربى”، و”الأهلى المتحد”، و”التنمية الصناعية”، و”تنمية الصادرات”.

أسعار الذهب فى مصر الآن

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 665 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 766 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 ارتفع ليسجل 564 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5325 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1491 دولارًا مقابل 1484 أمس.

الذهب يبلغ ذروة شهر ونصف بفعل بيانات أمريكية ضعيفة

فيما ارتفعت أسعار الذهب العالمية لأعلى مستوياتها في شهر ونصف الشهر يوم الثلاثاء، إذ تلقى المعدن الأصفر الدعم من بيانات اقتصادية ضعيفة من الولايات المتحدة، ومخاوف بشأن اتفاق تجاري مؤقت بين الولايات المتحدة والصين، وفقا لرويترز.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1490.30 دولار للأوقية (الأونصة). وفي وقت سابق من الجلسة، بلغت الأسعار أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 1490.75 دولار. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1494.30 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الاثنين أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية المُصنعة في الولايات المتحدة زادت على نحو طفيف في نوفمبر تشرين الثاني وأن الشحنات تراجعت، مما يشير إلى أن استثمارات الشركات ستظل على الأرجح تضغط على النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام.

ويُعتبر الذهب بديلا استثماريا في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ويتجه الذهب صوب تحقيق أفضل أداء سنوي منذ 2010 بارتفاع 16 بالمئة لأسباب على رأسها نزاع الرسوم الجمركية المستمر منذ 17 شهرا، والذي أدى لاضطراب الأسواق المالية العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 بالمئة إلى 17.62 دولار للأوقية، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر تشرين الثاني عند 17.64 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وربح البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1880 دولارا للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 937.12 دولار.