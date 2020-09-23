أسعار الذهب في مصر اليوم 23-9-2020 وانهيار عيار 21

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23-9-2020، انهيارها الكبير عالميا ومحليا في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بالصاغة، على أثر هبوط حاد في سعر أوقية الذهب عالميا بالتزامن مع صعود الدولار.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، تراجعًا بنحو 4 جنيهات ليسجل أدني سعر منذ أشهر.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر مبيعًا وشيوعًا، اليوم، 827 جنيهًا، مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس؛ والتى بلغت 831 جنيهًا غير شامل المصنعية في المحلات.

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر الأربعاء 23 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (944 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الخميس إلى 944 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 (827 جنيهًا)

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 827 جنيهًا للجرام.

سعر جرام الذهب عيار 18 (708 جنيها)

فيما انخفض سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 708 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6616 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6616 جنيهات، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبطت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم، إلى 1985 دولارًا.

الصاغة : توقعات بمعاودة سعر الذهب محليا للارتفاع

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ومالك لمحلات ذهب، إن سعر الذهب في مصر يشهد تذبذبًا قويًّا على مدار الساعة وبسرعة متلاحقة بين صعود وهبوط، لكنه مرشح للزيادة في عيار 21 خلال الساعات المقبلة.

سعر الذهب في مصر

وأكد سكرتير شعبة الذهب، لـ”المال، أن الانهيار الكبير في سعر الذهب اليومي يشجع على اقتناء المعدن الأصفر محليا والاستثمار فيه لانه يعد ملاذا آمنا وقت الازمات مثل كورونا وغيرها، لافتا إلى أن توقيع اتفاقيات سلام مؤخرا ساهم في صعود الدولار وهبوط الذهب.

وأشار نجيب إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية

كما يتأثر السعر بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

اوقية من الذهب

كما يتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

عالميا تراجع سعر الذهب مع صعود الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر فيما ظل المستثمرون متشككين بشأن إجراءات تحفيز إضافية لدعم الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا بينما ينتظرون تعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يعتبر أيضا ملاذا آمنا، إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية في وقت سابق من الجلسة مما قلص جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.