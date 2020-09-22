أسعار الذهب في مصر اليوم 22-9-2020.. وعيار 21 يتراجع 16 جنيها

في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة ، على خلفية هبوط كبير في سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية

انهارت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-9-2020 بشكل عنيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة ، على خلفية هبوط كبير في سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية صباح اليوم.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 16 جنيها.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 اليوم 831 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس والتى بلغت 847 جنيهًا غير شامل المصنعية.

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (950 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 950 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 (831 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 831 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (711 جنيهًا)

فيما هبط سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6648 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6648 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1900 دولار.

A Flourish chart

الصاغة : الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء الذهب خلال الفترة الحالية خاصة مع انهيار السعر وتراجعه بنحو 20 جنيها خلال يومين. سعر الذهب فى مصر

وأشار سكرتير شعبة الذهب للمال، إلى أن الأسعار من المرتقب ان تشهد ارتفاعا مجددا ولكن بنسب طفيفة مع نهاية الأسبوع الحالى ، لافتا إلى أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم أن الذهب هو الملاذ الآمن.

وأكد نجيب أن تغير الأسعار كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار سكرتير الشعبة إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن ضمن العوامل بتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.