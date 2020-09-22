اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم 22-9-2020.. وعيار 21 يتراجع 16 جنيها

في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة ، على خلفية هبوط كبير في سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية
عمر سالم 10:58 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20 10:58 ص, الثلاثاء, 22 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

انهارت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22-9-2020 بشكل عنيف في بداية التعاملات الصباحية بالسوق المحلية بالصاغة ، على خلفية هبوط كبير في سعر أوقية الذهب في بورصة المعادن العالمية صباح اليوم.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي هبوطا بنحو 16 جنيها.

وشهد سعر الذهب في مصر اليوم عيار 21 اليوم 831 جنيها مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس والتى بلغت 847 جنيهًا غير شامل المصنعية.

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (950 جنيهًا)

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى 950 جنيهًا.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب العالمية تتراجع بفعل توقعات الفيدرالى الأمريكى للانتعاش الاقتصادى

سعر جرام الذهب عيار 21 (831 جنيهًا)

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 831 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر طلبًا داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (711 جنيهًا)

فيما هبط سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 711 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب فى مصر.

الجنيه الذهب (6648 جنيهًا)

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6648 جنيهًا، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبط سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم إلى 1900 دولار.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يرتفع بفعل تراجع الدولار وسط ترقب لسياسات الفيدرالى الأمريكي

A Flourish chart

الصاغة : الوقت الحالي هو الأنسب لشراء الذهب

وقال نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن الوقت الحالى هو الأنسب لشراء الذهب خلال الفترة الحالية خاصة مع انهيار السعر وتراجعه بنحو 20 جنيها خلال يومين.

سعر الذهب فى مصر

وأشار سكرتير شعبة الذهب للمال، إلى أن الأسعار من المرتقب ان تشهد ارتفاعا مجددا ولكن بنسب طفيفة مع نهاية الأسبوع الحالى ، لافتا إلى أن الذهب هو الوسيلة الأفضل والأكثر أمانا للادخار، على الأقل إن لم يكن للاستثمار والربح، وبالرغم من أن الكثير من الناس لا يملكون الخبرة لمعرفة متى يشترون ومتى يبيعون الذهب، إلا أنه يكفيهم أن الذهب هو الملاذ الآمن.

اقرأ أيضا  أسعار الذهب في مصر اليوم 18-9-2020 وصعود عيار 21

وأكد نجيب أن تغير الأسعار كل دقائق يربك السوق المحلية ومحال والذهب في شراء الذهب والزبون كذلك، لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء.

وأشار سكرتير الشعبة إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر محليا بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

ومن ضمن العوامل بتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

أسعار الذهب في مصر اليوم 21-9-2020.. وعيار 21 يسجل 849 جنيها

عمر سالم 10:56 ص, الأثنين, 21 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 20-9-2020 وثبات عيار 21

عمر سالم 12:30 م, الأحد, 20 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 19-9-2020.. وتراجع عيار 21

عمر سالم 12:21 م, السبت, 19 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 18-9-2020 وصعود عيار 21

عمر سالم 11:55 ص, الجمعة, 18 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 17-9-2020 وهبوط عيار 21

عمر سالم 11:18 ص, الخميس, 17 سبتمبر 20

أسعار الذهب في مصر اليوم 16-9-2020 وعيار 21 يسجل 860 جنيها

عمر سالم 11:12 ص, الأربعاء, 16 سبتمبر 20