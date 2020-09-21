أسعار الذهب في مصر اليوم 21-9-2020.. وعيار 21 يسجل 849 جنيها

تراجع سعر أوقية الذهب لتنخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم

بدأت بورصة المعادن عالميا تداولاتها الأسبوعية على تراجع في سعر أوقية الذهب لينخفض معها أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 21-9-2020، بشكل ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية في السوق المحلية بالصاغة.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا وانتشارًا في الوجهين البحري والقبلي، تراجعًا بنحو جنيهين.

وسجل سعر الذهب في مصر عيار 21 الأكثر مبيعًا وشيوعًا، اليوم، 849 جنيهًا، مقارنة بسعر التعاملات الصباحية أمس؛ والتى بلغت 851 جنيهًا غير شامل المصنعية في المحلات.

أسعار الذهب في مصر

وفيما يلى أسعار الذهب في مصر الإثنين 21 سبتمبر 2020 خلال التعاملات الصباحية:

سعر جرام الذهب عيار 24 (969 جنيهًا)

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 فى بداية تعاملات اليوم الخميس إلى 969 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21 (849 جنيهًا)

يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 فى بداية تعاملات اليوم 849 جنيهًا للجرام ، مع العلم بأنه الأكثر مبيعًا داخل السوق المحلية.

سعر جرام الذهب عيار 18 (727جنيهًا)

فيما تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 727 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

الجنيه الذهب (6792 جنيهًا)

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 6792 جنيهات، والذى يزِن 8 جرامات من عيار 21.

وهبطت سعر أوقية الذهب خلال التعاملات الصباحية، اليوم، إلى 1947 دولارًا.

الصاغة : توقعات بمعاودة سعر الذهب محليا للارتفاع

وقال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة ، إن سعر الذهب في مصر على مدار اليوم يشهد تذبذبًا قويًّا على مدار الساعة وبسرعة متلاحقة بين ارتفاع وانخفاض، لكنه مرشح للزيادة في عيار 21 خلال الساعات المقبلة

سعر الذهب في مصر

وأكد سكرتير شعبة الذهب، لـ”المال، أن الهدوء الحالي في سعر الذهب اليومي يشجع على اقتناء المعدن الاصفر محليا والاستثمار فيه لانه يعد ملاذا امنا وقت الازمات مثل كورونا وغيرها ، لافتا الى ان توقيع اتفاقيات سلام مؤخرا ساهم في صعود الدولار وهبوط الذهب.

ونوه بأن تغير الأسعار كل دقائق يربك السوق المحلية ومحالّ الذهب في شراء الذهب، والزبون كذلك؛ لأن البعض ينتظر هبوط السعر للشراء، مؤكدًا أن مبيعات الذهب تراجعت لأقلّ من 30% حاليًّا نظرا للظروف الاقتصادية للمواطنين.

وأشار نجيب إلى أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل محلية وعالمية؛ أبرزها سعر الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري فى السوق المحلية.

كما يتأثر السعر بتغيرات سعر الأوقية ببورصة الذهب العالمية، والتى تتغير بشكل متواصل على مدار الساعة.

اوقية من الذهب

كما يتأثر سعر الذهب بالقرارات الاقتصادية عالميًّا وتراجع النفط أو زيادة انكماش الاقتصاد العالمى.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1959.40 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.2 بالمئة، مما يزيد إغراء شراء الذهب لحاملي العملات الأخرى.

ويترقب المستثمرون كلمات أعضاء مجلس الاحتياطي ومن بينهم جيروم باول رئيس المجلس والذي سيمثل أمام لجان للكونجرس هذا الأسبوع.

وقال ستيفن إينس، كبير خبراء السوق في أكسي كورب، “الأنظار الآن على جيروم باول لمعرفة إلى أي مدى سيسعي لإقناع الكونجرس بتقديم مزيد من التحفيز